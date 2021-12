REZULTATI SJAJNI, A ONI VADE OČI JEDNI DRUGIMA: Šta se to dešava u Partizanu?! Crno-beli sami sebi najveći protivnici!

Dobri rezultati ne donose mir i sreću! Iako Partizan beleži uspehe na sva tri fronta, navijači ih ispraćaju zvižducima, a ogorčeni trener najavljuje odlazak!

Partizan je na dobrom putu da prvi put posle sedam godina kalendarsku godinu završi na liderskoj poziciji, ispred Crvene zvezde. Dominirali su u jesenjem delu šampionata, dali naviše i primili najmanje golova. Ispunili su crno-beli i očekivanja u Kupu, premostili su rutinski prve dve prepreke i dogurali do osmine finala ovog takmičenja. Odličan rezultat napravili su i u evropskoj Ligi konferencija. Završili su grupnu fazu takmičenja na drugom mestu, pa će se u Humskoj posle četiri godine pauze na proleće igrati evropska utakmica.

Mnogi bi rekli rezultati za ponos, ali tako ne misle navijači Partizana.

Dok trener Aleksandar Stanojević, sa utisak je skromnim timom, beleži sjajne rezultate, iznad svih očekivanja, nezadovoljni navijači negoduju, lupaju lupaj prozore na svlačionici svog tima, i zvižducima dočekuju evropsko proleće. Iako je tek treće put da do toga dolaze u 21. veku!

Očekivano, sve ovo je potpuno izbacilo iz takta trenera Stanojevića, koji je nakon utakmice sa Anortozisom žestoko isprozivao pristalice svog kluba, jer ne shvata razloge njihovog nezadovoljstva.

S druge strane, navijači nisu nezadovoljni njegovim radom, zalaganjem igrača... Njihov problem su ljudi koji godinama vode klub, a pravac u kom idu im se nimalo ne dopada. Znaju da je Stanojević izvukao maksim iz tima. Ne žele da gledaju istrošene povratnike koji gube od Flore i strahuju na svom terenu do poslednjeg minta protiv prosečnog Anortozisa. Žele promene i to su jasno stavili do znanja.

Stanojević za njih trenutno nema sluha, razočaran je i nagovestio je da će napustiti Partizan ukoliko se aktuelna situacija ne promeni. Spreman je da odustane od borbe sada kada je na vrhu.

Legitimne razloge za nezadovljstvo imaju i jedni i drugi, međutim, međusobne optužbe i rat crno-belima sigurno neće doneti ništa dobro. Jedno je sigurno, na kraju će ispaštati Partizan

