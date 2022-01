ROBERTO MANĆINI: Nisam iz očaja pozvao Marija Balotelija

Selektor reprezentacije Italije Roberto Mančini odbacio je danas navode da je iz očaja pozivao u tim fudbalera Marija Balotela, posle njegovog trogodišnjeg odsustva iz državnog tima.

Baloteli, koji igra za tursku Adanu Demirspor, poslednji put je igrao za reprezentaciju u septembru 2018. godine u utakmici protiv Poljske (1:1) u Ligi nacija.

Mančini ga je pozvao u ponedeljak na trodnevne treninge reprezentacije ove nedelje uoči utakmica baraža za Svetsko prvenstvo u martu.

Italija je letos osvojila Evropsko prvenstvo, ali joj trebaju napadači, pošto Ćiro Imobile i Andrea Beloti nisu bili efikasni u reprezentaciji kao što su u svojim klubovima.

"Da li igram na kartu očaja? Ne, a ako je taj očaj isti kao onaj pre početka Evropskog prvenstva, onda je to u redu. Ali to nije tako. Narednih nekoliko dana ćemo probati drugačije stvari i proceniti igrače koji neko vreme nisu pozivani u reprezentaciju, kao što je Mario, ali i ostali", rekao je Mančini na konferenciji za medije na početku trening kampa.

foto: EPA

Baloteli je postigao osam golova u 19 prvenstvenih utakmica otkako je letos otišao u Tursku.

Mančini dobro poznaje 31-godišnjeg napadača, sa kojim je saradjivao u Interu i Mančester sitiju.

"Na nivou tehnike, on je uvek dobar i to nije za raspravu, samo moramo da vidimo kako je fizički. Onda mora da se uklopi u grupu koja zaista dobro radi. On ništa ne mora da mi obeća. Pozvan je kao što su ostali pozvani. Bili smo radoznali da ga vidimo posle toliko vremena, ali moramo da vidimo kako će ići. Mislim da je srećan što je ovde. Videćemo da li će uspeti da nam pomogne", naveo je selektor.

Italija će dočekati Severnu Makedoniju 24. marta u polufinalu baraža, a pet dana kasnije pobednik će za mesto na Mundijalu igrati protiv boljeg iz duela Portugala i Turske.

