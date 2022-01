EVO ZAŠTO MIJAILOVIĆ NIJE PREŠAO U PARTIZAN: Mi određujemo cene našim igračima,a njega smatramo NAJBOLJIM vezistom u Srbiji!

Mnogo priče u ovom prelaznom roku bilo je oko odlaska Srđana Mijailovića u Partizan. U razgovoru za Kurir, Vladimir Matijašević se osvrnuo na sve to.

- Mijailovića jeste Partizan zvao sve to stoji. Ne znam kako je to jedan njihov novinar napisao za nas, ali to je prvo ružno prema klubovima. Nikada za Partizan neću reći oni su takvi i takvi. Mi smo prijatelji koji radimo u fudbalu. Pa, ja navijam za Zvezdu, ali mi međusobno sarađujemo. To da li smo mi kap vode u moru ili ne znam šta... Mi smo klub koji sam radi i sam se izdržava. Ne pomaže nam niko ništa, tako da nema razlog da niko o nama tako priča. Mi cenimo naše igrače. Kao i svaki klub, određujemo cene svojim igračima. Mi. Vlasinik kluba, tehnički direktor, ja... Da li je to milion, 500 hiljada, 100 hiljada, to je naša stvar. Drugo, Srđan Mijailović je boljih momaka u srpskom fudbalu, a i u tim godinama je kada je među najboljim igračima na toj poziciji u Srbiji. Za mene i najbolji. Razgovarao sam sa gospodinom Vazurom par puta I nismo se dogovorili. Naravno, i dalje smo prijatelji, čujemo se, to je sve normalno, nije dogovoreno, idemo dalje - rekao je direktor Čukaričkog.

foto: Starsport©

Dok se sve to dešavalo, 29-godišnji fudbaler grizao je na treninzima. Fascinantno je bilo videti toliku želju, borbenost...

- Tačno tako! E, to je primer ovim mlađima. Zato su meni bitni Mijailović, Docić, Kajević, Puškarić, Belić... Vi kada vidite Mijailovića koji ima 29 godina, mogućnost da ode u Partizan, ne ode u dogovoru s nama, a nijedan trening nije propustio, daje 300 odsto. Onda svako mlađi može samo da se ugleda na njega. Da se razumemo Mijailović je mogao i sada da ode, kada je došao imali smo dogovor da može da ide kada izađe mu ponuda. Nije želeo da ode na taj način. Već je rekao da će biti kako mi odlučimo. Onda mu samo možete da skinete kapu i kažete tu si, ako izađe nešto veće, ideš kako treba.

Kurir sport