ŽIVIM ZA TO DA RAZDVOJIMO ZVEZDU I PARTIZAN NA TABELI: Matijašević potpuno otvoreno o Orlovima, Čukaričkom, srpskom fudbalu...

Prošlo je više od decenije od momenta kad je iz kopački Vladimir Matijašević prešao u fotelju. Da je udobna, pa i nije baš.

- Van terena je teže. Na terenu odigrate, ako ne valja, malo te ukore i sutradan novi trening. A van terena ne smete da pravite greške, skupo koštaju - počeo je Vladimir Matijašević razgovor za Kurir.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, a danas direktor Čukaričkog pričao je o potpuno otvoreno najaktuelnijim temama iz srpskog fudbala. Za početak - Vlahović.

- Znam ga od 14-15. godine, poznajem i njegove agente koji su se izborili za ovakav posao. Prvo čestitam Dušanu, a onda je važno istaći da je ovim pomogao i srpskom fudbalu. Bez rezultata reprezentacije i ovakvih transfera mislim da srpski fudbal ide nazad. Sve je to lepo kad Zvezda i Partizan imaju rezultate, svaka čast, ali bez reprezentacije... Mitrovića takođe traži dosta klubova. Vidite i Tadića, Ilića i ostale. Evo, baš sada je i Spajić našao klub. Vidim i po Čukaričkom i interesovanju za naše igrače. Imamo dosta poziva, imali smo i konkretnu ponudu za Jovanovića.

Uz dodatak:

- Za srpski fudbal je od suštinske važnosti da reprezentacija igra dobro i pobeđuje. Po meni, samim tim se i desio transfer Marka Lazetića, otišao je u Milan, a odigrao je tek 17 utakmica za Zvezdu, nije još ni mnogo toga pokazao... Brzo su veliki klubovi došli, jednim delom i zbog Vlahovića i njegovog primera.

foto: Starsport©

Zadržali smo se kod državnog tima, gde je Matijašević imao donedavno ulogu sportskog direktora. Retkost je u srpskom fudbalu da neko prihvati krivicu za rezultatski neuspeh. Čak i ako je njegova uloga u svemu tome minimalna.

- Kad onako odigrate utakmicu u Norveškoj i onda izgubite od tri puta slabije selekcije Škotske, problem je do vas. Možda do atmosfere, igre, postavke, ma do svih nas. Odmah sam i rekao da mora da se preuzme odgovornost. Nebitno da li sam se pitao ili nisam, doviđenja. To je jedna velika škola. Opet sam prezadovoljan što su tu ostali svi igrači i što je Piksi od njih napravio zvezde. Verujte mi, za ove dve godine nismo imali problem ni sa jednim igračem. To što pričaju da su oni izlazili pre Škotske na splavove... Prvo, oni nisu ni mogli da izlaze na splavove tada jer nisu ni radili. Lažemo sami sebe. Oni su super momci i pre Škotske i posle Portugala. S Tadićem na čelu pa do Luke Milivojevića. Oni su odlazili iz svojih klubova da bi igrali za Srbiju kad klubovi nisu želeli da ih puste. Setite se i toga...

Otvoreno je nastavio priču:

- Suština sve je da su momci dali maksimum. Zamislite, Mitrović koji je naš najbolji igrač promaši odlučujući penal u baražu za EURO, a onda da gol u 90. minutu za plasman na Mundijal. Dakle, nije bilo zasluge da pobedimo tada, bog nas je kaznio. Da li sam ja loše radio posao ili neko drugi, treći, peti... Ostaće upamćenja ta Škotska, koju očito nismo zaslužili zbog celokupnog sistema da pobedimo. Sada mi je izuzetno drago što se ovo dešava. Nama reprezenetnacija igra lep fudbal, napada... Pa, mene i zovu u klubu sada zbog naših igrača.

foto: Starsport©

Još jedan i osvrt na Vlahovića, baš u kontekstu reprezentacije:

- Pričali smo o Vlahoviću... Selektori mlađih kategorija ga sklanjali, pa Neško ga oterao iz mlade reprezentacije... Pričam vam iskreno. Vlahović je već u Fjorentini igrao i davao golove u tom periodu. Mora da se pažljivo i radi sa svima njima i da im se posveti pažnja. Bio sam sa igračima da drugarskom nivou i danas se sa velikom većinom čujem. Budite uvereni u jedno - oni uvek daju sve od sebe kada igraju za Srbiju. Verujte mi.

Zatvorićemo ovde reprezentativnu priču okrenuti se Čukaričkom. Za šest godina - 20 miliona od prodaje igrača. Impresivno za klub iz Srbije!

- Pre deset godina je klub bio ugašen. Uzeo ga je Dragan Obradović, tu sam osam godina s malim odlascima. Seli smo i vizije su nam se podudarile - baza mladi igrači. Trenerima je nagovešteno da moraju da isforsiraju naše mlade igrače da bi napravili uspeh i da bi ih prodali. Ne vidim da je neki manji klub iz Srbije napravio ni trećinu transfera kao mi za poslednjih, ne osam, nego deset godina. Ubeđen sam da će se i u skorijoj budućnosti desiti da mi prodamo igrača za 5.000.000 evra.

foto: Starsport

Nema prodaje igrača - tek tako! Zanimljiv je princip koji ste postavili u Čukaričkom. Nema prodaje igrača bez debele ponude. - Deset godina pravimo ovaj sistem. Ljudi znaju da mi nećemo prihvatiti ponude tek tako. Imali smo ponudu na papiru za Đoleta Jovanovića od 1,5 miliona evra. Za njega je bila mala plata, nama se takođe to nije isplatilo... Kad platiš komisiju i sve, ostaje ti 800.000 evra, pa bolje da ga ostavimo, da uđemo u Evropu i tako ćemo dobiti tih 800.000, a on ako da još 10-15 golova, vredeće sigurno bar 2,5 miliona. Naravno, to je u slučaju kad kod nekog vidite kvalitet, a kod njega to svi vidimo. foto: FK Čukarički

Kristalno je jasna podela poslova na Banovom brdu.

- Čukarički je kao jedna mala porodica. Ne može niko da iskoči. Ovde se sve zna. Trener je na prvom mestu na terenu. Nema mnogo ljudi koji odlučuju. Imamo u mlađim kategorijama Sikimića i trenere, koje nadgleda Goran Grkinić. U prvom timu Grkinić i ja, i naravno Dragan Obradović koji je na vrhu piramide. Kada klecne neko, pada cela piramida, tako da svako pažljivo vodi računa o svom delu posla.

Sledeći koraci kluba...

- Da sredimo stadion, a samim tim ćemo porasti kao klub. Drugačije će ljudi sa strane gledati na sve to, i na klub i na igrače... Siguran sam da i tako raste cena igračima. Skockali smo malo, ali želimo stadion potpuno da sredimo, čekamo dozvole za sve to. Osim toga, veći transfer i koraci dalje u Evropi, grupna faza, bar, Lige konferencije. Živim za to da razdvojimo večite, ali nam teško ide, međutim, ne odustajemo. Nikad se ne zna! I to mi je želja! Krivo mi je što nas u poslednje vreme stalno pobeđuju Zvezda i Partizan. Nadam se da to može da se promeni.

foto: Starsport©

Gradnja stadiona veliko - da, ali "novo Užice" ne sme da se desi! Srpski fudbal beleži velike iskorake na polju infrastrukture. - Ulaže se u infrastrukturu, stadione, to mnogo znači! Samo da te stadione ima ko da vodi. Država uloži i uradi lep stadion i desi nam se Užice. Meni je najžalije tog Užica jer sam blizu tog mesta. Kad prođem, vidim prelep stadion, a oni se gase...

Kurir sport / Miloš Bjelinić