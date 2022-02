ĐORĐE JOVANOVIĆ ŠOKIRAO IZRAELCE: Ja sam dete PARTIZANA, ne mogu da igram u CRVENOM DRESU! (VIDEO)

Đorđe Jovanović zvanično je predstavljen u Makabiju iz Tel Aviva, kao veliko pojačanje u borbi za titulu. Mladi napadač koji je stigao iz Čukaričkog u transferu vrednom 1.900.000 evra predstavio se izraelskoj javnosti kao dete Partizana.

Došao je Đorđe Jovanović u Tel Aviv na lično insistiranje trenera Makabija Mladena Krstajića.

- Znam koliko je dobra naša publika i jedva čekam da ih upoznam. Kao neko ko je odrastao kao navijač Partizana, ne mogu da zamislim sebe da nosim crveno, tako da mi sa te strane dobro ide - rekao je Đorđe Jovanović.

Mladi fudbaler svakako je želeo da aludira na crveno-bele boje velikog rivala Hapoela Ber Ševe, koji zajedno sa Makabijem iz Haife drže lidersku poziciju sa 46 bodova, što je za 11 poena više od Makabija iz Tel Aviva.

foto: Printskrin/Instagram

- Poznajem Makabi i njegovu istoriju, ali pre nego što sam stigao razgovarao sam sa nekim ljudima iz Srbije koji su ovde radili i svi su mi rekli da je to najveći klub u Izraelu, da je to klub koji se smatra Real Madridom. Zvao me je trener, zvali su me ljudi iz kluba, želeo sam da dođem jer želim da se borim da vratimo titulu Makabiju iz Tel Aviva. Veoma sam srećan što će me trenirati Mladen Krstajić. On je počeo karijeru u Partizanu, posle toga je igrao u Nemačkoj, on je dobar čovek i dobar trener i ceo njegov tim je veoma dobar - rekao je Đorđe Jovanović i dodao:

- Znam da su u prošlosti ovde radili srpski treneri Vladimir Ivić i Slaviša Jokanović. Oni su sa Makabijem osvajali trofeje i igrali u Evropu. Mogli bismo to da ponovimo.

