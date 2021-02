MLADEN KRSTAJIĆ NIKAD OTVORENIJI: O svom poslu u TSC, dežurnim pljuvačima, reprezentaciji, Kokezi, Tumbi i Vidiću!

Mladen Krstajić vratio se na veliku scenu. Nekadašnji selektor Srbije debitovao je klupi TSC pobedom nad Vojvodinom. Otvoren kao i uvek, bez dlake na jeziku, pričao je Mladen Krstajić za Kurir o TSC, srpskom fudbalu, reprezentaciji, Nemanji Vidiću, Slaviši Kokezi...

Imali ste dugu pauzu, deluje da ste bili gladni fudbala?

- Godinu ipo dana nisam radio! A, pre toga bio sam prvo pomoćnik selektoru, pa godinu ipo selektor, sve u kontinuitetu... Trenerski posao je zahtevan, a selektorski poseban jer zavisi od termina UEFA i FIFA. Pauza koju sam napravio nije mi prijala. Nisam čovek koji se eksponira, niti bilo kome volim da pametujem. Malo ljudi je u Srbiji koji žele da podrže nekoga, više vole da pljuju, jer nisu ostvareni u životu. Tako je najlakše, a ja nisam takav - počeo je razgovor za Kurir Mladen Krstajić.

foto: Starsport©

Smetaju li vam takvi ljudi, takve kolege?

- Da nekome stanem na žulj, kao što su meni stajali, neću! Neću bilo koga da vređam ili pljujem. Pogovoto oko reprezentacije. Da dolivam ulje na vatru. Da se razumemo. Treba kritikovati, ali ne vređati. Nismo svi isti! Treba biti korektan i konkretan. Zato sam se distancirao, Ćutao sam, gledao da nađem posao.

Kako je došlo do poziva iz TSC?

- Nije mi prijalo da sedim besposlen. Imam ja svoj biznis, ali fudbal me ispunjava. Prošlo je nekoliko meseci, stigla je korona, totalna blokada... Ljudi počnu da zaboravljaju. Pitam se, Mladene, treba da nađeš posao. Imao sam želju da radim u Srbiji. To je moja je zemlja. Po prirodi sam čovek koji voli da mu je sve potaman. Tako se pojavila ponuda iz TSC. Sticajem tragičnih okolnosti izgubili su velikog čoveka i trenera Zoltana Saboa. Pozvao me je gospodin Žemberi predsednik, popričali smo pola sata... Šta i kako... Kad sam obišao Sportski centar i akademiju, video kakav je projekat... Nisam mnogo razmišljao.

foto: Starsport©

I kako vam se čini TSC?

- Znam Janoša Žemberija, znam koliko voli fudbal, a ozbiljan je biznismen. Verujem u njegovu priču. Dogovorili smo se brzo. I onda javnost nije mogla bez zlih jezika o meni. Pitali su se neki, jesam li ostao bez para, koji su moji motivi za TSC... Evo, da im kažem projekat kluba me je privukao, jer znam da ima budućnost! TSC je ozbiljna priča, ona koja treba Srbiji. Daj Bože da svi u Srbiji budu blizu TSC, ne računajući Partizan, Zvezdu koji su giganti, Vojvodinu i Čukarički. Gazda mi je dao odrešene ruke da radim sportski sektor kako ja mislim, jer ja odgovaram za svoj posao. Dajem izveštaj, a uprava overava da li sam radio dobro, ili ne. Ovih mesec dana ne da uživam, nego sa presrećan!

Mogu li neki klubovi da prate TSC?

- Daj Bože da moje kolege u Srbiji imaju iste uslove kao i ja! Plus na duže staze, jer sam potpisao ugovor na dve ipo godine. Danas je 21. vek i ako ne možete da se bavite fudbalom na pravi način, onda nema napretka. Topola je udarila temelj moderne priče u Srbiji i ona se gradi. Imaćemo šest pomoćnih terena, moderan stadion... Verujem da to mogu i drugi. Ozbiljni fudbalski projekti su u Gornjem Milanovcu, Lučanima...

foto: Dado Đilas

Koliko vam je bio potreban trijumf nad Vojvodinom?

- Prva utakmica je bila mnogo bitna za mene. Nemam čarobni štapić, ali imam energiju i motiv. Sad mogu javno da se zahvalim igračima i poručujem im da ne smeju da se opuštaju. Hvala im za poklon koji su mi dali posle godinu ipo dana. To je model TSC za budućnost. Mi smo klub koji će svakom praviti problem u budućnosti. Nismo slučajno u Superligi, postajemo ozbiljan klub u srpskom fudbalu. Utakmica u Novom Sadu mnogo je važna za moju filozofiju. Nismo se plašili Vojvodine, ali smo ih respektovali. Osvajači su Kupa, Lala (Nenad Lalatović op.a.) je sve postavio na vrhunski nivo... Da smo izgubili došli bismo opet u zonu koja nam ne odgovara. I medijski bi bilo negativno, prvo zbog mene. Sada sve ovo treba potvrditi protiv Rada!

Kako vidite rasplet Superlige?

- Zvezda je uz pojačanja koja je dovela, u ovom momentu, da ne prejudiciram, najjača u Srbiji! Jesam partizanovac, ali je tako! Partizan je drugi, mora da čeka da neko otkine Zvezdi sa strane nešto, da bi mogli da iznenade. Vojvodina je osvajač kupa, Čukarički ozbiljan klub, sa jasnim sistemom. Rade kako treba da se radi. To su četiri kluba najbolja u Superligi. Svi ostali skoče, pa se vrate u prosek. To je redosled moći u Srbiji i svi mi ostali se tražimo.

foto: Vlada Šporčić

Bili ste selektor, dosta su vas omalovažavali i potcenjivali. Kako gledate na taj period?

- Kao selektor nikada nisam imao problem sa igračima. I to je za mene velika stvar. Imao sam svoju viziju, podršku Saveza i gospodina Kokeze. Danas mogu reći, da sam sa Slavišom bolji danas, nego tada. Isto se odnosi na Bjekovića i Šurbatovića, koji su mi bili uvek velika podrška. Ne znam šta bih rekao... Desio se poraz od Ukrajine. Realno, oni su bolji od nas. Mene su smenili posle toga i to je u redu. To je bila odluka Saveza i poštujem je!

foto: Starsport©

Da li je moglo da bude drugačije?

- Stvorila se negativna atmosfera u javnosti. Da sam ostao selektor, uz dužno poštovanje prema Ljubiši Tumbakoviću, mislim da bih imao veću šansu da odvedem reprezentaciju na Evropsko prvenstvo! Zašto? Zašto sam tako siguran? Zato što sam ušao u srž igrača koje sam dobro upoznao. Sve što se desilo reprezentaciji, u baražu, protiv Škotske, mene je mnogo iznerviralo. Žao mi je što nećemo igrati na EP, jer kvalitetom to zaslužujemo.

foto: Starsport©

Kakvo je vaše mišljenje o novom selektoru? Zašto još nije izabran?

- Ljudi iz Saveza su dovoljno pametni. Naći će pravo rešenje. I moja pozicija bila je u vakuumu dva tri meseca. Priča oko Piksija, Miloja, Save... Moguće je da bude i neko četvrti, ne znam... Ipak, oni su u najužem izboru za selektora. Koji god od njih trojice dođe, ima kvalitet da vodi Srbije! Svaki ima plus, ali i minus. Kao i svaki čovek. Ali, ponavljam, kadri su da vode reprezentaciju. Treba im samo dati podršku. Ima previranja, pojedinih pritisaka i meni se to ne sviđa.

foto: Starsport©

Kako ste videli pismo Nemanje Vidića koje je izazvalo dosta bure u srpskom fudbalu?

- Nemanju volim, poštujem i cenim. Ako pričaš o njemu, staneš mirno! Po meni, Vidić je legenda, možda jedan od najvećih srpskih fudbalera u poslednjih 30 godina. Kad on kaže, onda se sve protrese! Ne znam na koji bih način prokomentarisao, a da me ljudi ne shvate pogrešno. Kad sam bio mlađi, imao sam slične situacije u Partizanu... Reaguješ na prvu. Prenagliš. Ima ljudi koji su u tim poslovima duže, stariji su, iskusniji.... Kažeš nekada nešto što ne treba. Ja sam ispeglao odnos sa Đurićem, on je osvojio najviše trofeja kao predsednik kluba i tu je kraj. I to je moj odgovor na ovo što je Nemanja rekao u svom pismu. Ne kažem da Vidić nije u pravu, niti da Kokeza nije u pravu...

foto: Reuters

Pa, šta vam je onda u svemu zasmetalo?

- Daj da ne iznosimo prljavi veš u javnost! Savez je institucija, simbol srpskog fudbala, država ako baš hoćete... To mora da se poštuje. Tog Kokezu je dovela Srbija, glasali su za njega. Pod njegovim vođstvom otišli smo na SP u Rusiju, prošli Ligu nacija... Opet, sa Nemanjom sam bio cimer... Ne znam šta bih više rekao. Ja kažem direktno što jeste i tako je. Voleo bih više da smo svi seli za sto, pričali, pokušali da nađemo rešenje... Možda mi igrači kad završimo karijere, prebrzo kažemo nešto... Nije lako kad igraš preko i misliš da je Srbija stala, ali nije tako. I ovde se radi, niko ne sedi skrštenih ruku. Zato kažem, hajde svi da sednemo zajedno, da razgovaramo, za bolju budućnost srpskog fudbala - istakao je Mladen Krstajić.

Sukob u Partizanu Pomirenje sa Đurićem Pomenuli ste vaš sukob sa Draganom Đurićem. Šta se desilo? - Sale Stanojević i ja smo se tada zaleteli protiv Dragana Đurića! Mislili smo da će javnost stati uz nas, ali smo se prevarili. I svi su nas vrlo brzo zaboravili. Pogrešili smo. Drago mi je da sam taj sukob sa Đurićem rešio i prevazišao. Sale Stanojević je najbolji trener u Superligi! Ima kvalitet, dobro radi i to će se pokazati. Treba mu vremena. Nadam se da će ostazi što duže u Partizanu.

Konkretno rešenje Privatizacija je spas Kako srpski fudbal može da bude bolji? - Daj da se privatizuje liga, da se privatnicima olakša plaćanje poreza ako ulažu fudbal. Treba napraviti neku relaciju.

Kurir sport/Aleksandar Radonić

Kurir