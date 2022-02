ZVEZDINA PREMIJERA PROTIV ČUKE, KANGA JEDVA ČEKA: Čuo sam da će u subotu biti 30.000 DELIJA na stadionu!

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu na stadionu "Rajko Mitić" od 17.00 časova protiv Čukaričkog otvaraju prolećni deo sezone Superlige. Internacionalac iz Gabona Gelor Kanga očekuje veliku posetu pristalica crveno-belih.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Koliko god nam je prijala pauza, toliko su nam nedostajale utakmice na Marakani i podrška najboljih navijača. U subotu otvaramo prolećni deo takmičenja protiv Čukaričkog, čuo sam priče da će biti i 30.000 Delija na svakoj utakmici, bilo to prvenstvo ili Evropa. To bi bio spektakl i jedva čekam da do toga dođe - izjavio je fudbaler Crvene zvezde Gelor Kanga, prenosi B92 pisanje Tanjuga.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Gelor Kanga nije bio na pripremama sa fudbalerima Crvene zvezde u Turskoj, pošto je igrao za Gabon na Kupu afričkih nacija u Kamerunu. Odnedavno igra kao domaći igrač, jer ima srpski pasoš.

- Drago mi je što ćemo do kraja februara odigrati tri duela na Marakani, sa nestrpljenjem iščekujemo sve te mečeve. Jedan od njih je i "večiti derbi", ali idemo korak po korak. Navijači su momcima priredili sjajan doček po povratku iz Turske, sa bakljama i vatrometom, a predstojeći dueli su prava prilika da se spektakl nastavi na tribinama - objasnio je Kanga.

Crvena zvezda je četvorostruki uzastopni šampion Srbije, ali u tekućem prvenstvu se nalazi na drugom mestu, sa pet bodova manje od Partizana.

Kurir sport