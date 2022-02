ČUKARIČKI GOSTUJE NA MARAKANI Ilić: Utakmica sa Zvezdom prilika da ekipa pokaže karakter

"Utakmice protiv Crvene zvezde i Partizana, naših najvećih klubova, pružaju mojim momcima priliku da pokažu karakter, odnosno da dokažu da su stvoreni za velike utakmice. Igraćemo pred velikim brojem navijača, imaćemo ogroman motiv da se prikažemo u najboljem mogućem svetlu, na startu prolećnog dela šampionata", rekao je Ilić, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Čukaričkog gostovaće u subotu ekipi Crvene zvezde, u utakmici 22. kola Super lige Srbije.

Zvezda je druga na tabeli Super lige Srbije sa 54 boda, pet manje od vodećeg Partizana, dok je Čukarički treći sa 38 bodova.

U prvoj prvenstvenoj utakmici fudbaleri Zvezde pobedili su ekipu Čukaričkog sa 2:1, a Ilić je rekao da se seća tog duela.

"Iako krajnji rezultat to ne govori, Crvena zvezda nas je relativno lako savladala tada, kontrolisala je tok utakmice, sve do pred kraj, kad smo postigli pogodak. I nisam imao igračima šta da zamerim, osim na nedostatku karaktera. Mnogo je vremena prošlo od tada, odigrali smo dosta mečeva, odradio sam i prve kompletne pripreme sa timom, videćemo koliko smo svi zajedno napredovali", dodao je on.

Šef stručnog štaba Čukaričkog rekao je da nema dilemu ko ima ulogu favoritu, ali da je uprava kluba zahtevala jake protivnike na pripremama u Turskoj kako bi se što bolje pripremili za ovaj meč. Takođe pohvalio je trenera Dejana Stankovića, kao i njegovu ekipu koja ima veće ambicije od Čukaričkog, ali i veći budžet.

Čukarički je u prelaznom roku napustio najbolji strelac Djordje Jovanović.

"Još ranije sam pričao o kvalitetima Jovanovića, igrali smo zajedno, dugo ga poznajem i tvrdim da je bio najbolji igrač na toj poziciji u Super ligi, sa neverovatnim osećajem za gol i sjajnom realizacijom. Ali, ekipa se ne sastoji od jednog igrača i ne sme da zavisi od pojedinaca", rekao je Ilić.

Bivši fudbaler Partizana rekao je da će svaka utakmica do početka plej ofa biti teška, da će se voditi velika borba i oko mesta koja vode u kvalifikacije za evropska takmičenja, ali i za šampiona i za opstanak.

"O doigravanju ne treba ni da trošim reči, ali rano je da se sad priča o tome. Zbog toga i smatram da osam bodova viška nije velika prednost, i da moramo da ostvarujemo dobre rezultate u kontinuitetu", zaključio je Ilić.

Duel između Zvezde i Čukaričkog na programu je u subotu od 17.00.

(Kuir sport/FK Čukarički)