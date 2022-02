ĆURKOVIĆ POSETIO PARTIZAN: Navijači, dođite! Vaša podrška često je PRESUDNA!

Legenda Partizana i jugoslovenog fudbala Ivan Ćurković posetio je svoj drugi dom - stadion u Humskoj ulice. Tok prlikom dobio je od Miloša Vazure golmanski dres sa brojem 1, a odgovarao je i na pitanja za zvanični sajt crno-belih.

Jedan sjajan meč očekuje nas u nedelju uveče u Humskoj, međutim jedan sjajan meč je bio i pre više od 50 godina, kada je ekipa Vaša odlazila tada na tu utakmicu, a znamo da su to bile same legende FK Partizan, s kojim očekivanjima i idejom ste tada išli?

- Treba reći da je tada Sparta bila izuzetno dobar i poznat klub, veoma snažan i dobar klub. Oni su imali reference za to o čemu govorim. Sve istočne zemlje su tada imale veliku zimsku pauzu i onda smo mi tada išli u Južnu Ameriku i tamo su bili vrlo značajni i jaki turniri u fudbalu gde smo mi igrali, a igrala je i Sparta i vrlo često su bili prvi. Tu su bili prvaci Južne Amerike, ti veliki klubovi, ali i evropski iz istočnih zemalja i to je bila najveća referenca Sparte u to vreme. Oni su pobeđivali tamo i bili su izuzetno dobri i mi smo znali da su oni veoma dobri kada su išli na tu prvu utakmicu, mislim da je to bio mart negde '66. godine - počeo je priču Ćurković.

Međutim, revanš u Humskoj, zaista je bila potrebna velika motivacija i želja. Da li je to upravo ono što mora svaki igrač Partizana da ima, naravno uz pomoć publike, napraviti onakav rezultat, koji je bio nemoguć u tom trenutku, to može samo želja, dobra noga i Božija snaga.

- Naravno. I još jedna stvar, ne treba nikada potceniti protivnika što je mislim bio slučaj sa Spartom, jer ima taj rezultat od 4:1 i pobedu, što je davalo samopouzdanje koje je bilo malo i preterano, tako da su oni došli ovde sigurni da će proći dalje. Mi smo pokušali, nije to bila nikakva specijalna priprema za tu utakmicu, nego nam je jednostavno krenulo, jedan od naših legendi Hasanagić je dao tri gola, a čak je i tamo dao prvi gol, tako da vraćam se na ovo što nas čeka sutra... Ne treba potceniti protivnika, taj rezultat je sjajan koji smo napravili u Pragu, ali moramo voditi računa da budemo ozbiljni, da priđemo apsolutno toj utakmici kako treba, ja tu naravno imam poverenja i u fudbalere, ali najviše u Stanojevića koji će ih sigurno pripremiti. I ovo što sam rekao malopre, treba da znamo da se još nismo kvalifikovali, treba pobediti Spartu i ovde, tako da bi to bio kompletan doživljaj.

foto: partizan.rs

Šta biste savetovali mladog golmana Popovića? Pretpostavljamo da će on biti na mreži ili golman Nemanja Stevanović i obično se kaže da je publika 12. igrač, a tada je stadion u Humskoj bio prepun.

- Jeste, bio je prepun. Naši mladi golmani su sjajni, ne mogu da tražim greške, oni ih i ne prave, to je veoma važno za samopouzdanje i očigledno je da se oni dobro pripremaju. I jedan i drugi su izuzetni. Mladi Popović kao po običaju neće primiti gol, imam poverenje u njega i u tim, tako da verujem da ćemo dobro i uspešno završiti ovaj ciklus i ovu utakmicu kvalifikacija.

Poruka za kraj upućena je publici:

- Poziv navijačima, naravno, oni su nam onaj faktor koji je ponekad vrlo presudan. Videli smo poslednji put, došli su u velikom broju protiv Radničkog iz Kragujevca, pa se nadam se će i ovoga puta biti stadion ispunjen. Mislim da će biti jedan lep spektakl, dobra utakmica i kvalifikacija Partizana za dalje uspehe.

Kurir sport