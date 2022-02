ZVEZDA I PARTIZAN ZAJEDNO ČINE SRBIJU JAČOM U EVROPI: Divne reči sportskog direktora crno-belih IVICE ILIEVA

Ivica Iliev, sportski direktor Partizana, oduševljen je uspesima svog kluba u Evropi, ali i najvećeg rivala Crvene zvezde.

Srbija je zahvaljujući odličnim rezultatima svoja dva najbolja kluba u proteklih pet sezona, ove godine dodatno ojačala klupski koeficijent, pa će u sezoni 2023/2024. imati dva kluba u Ligi šampiona, jednog direktno u grupi, dok će drugi do elitnog takmičenja morati kroz kvalifikacije.

- Imidž kluba se podiže rezultatima u Evropi. Evo, vidite šta su Partizan i Zvezda uradili u Evropi. Želim to da potenciram. Biti na pragu top 10 liga Evrope... To je nestvarno! Nezabeleženo na našim prostorima, regionu uopšte. Velika stvar! Za Srbiju! Za srpski fudbal. To se i oseća - uživa dok priča Ivica Iliev i poentira:

- Sve se podiglo na viši nivo. To se najbolje vidi po interesovanju publike.

Crno-bele sutra od 18.45 časova čeka revanš utakmica protiv Sparte iz Praga, posle pobede u Češkoj od pre sedam dana golom Kvinsija Meniga.

- Fejsa neće biti spreman ni za ovu utakmicu! I Miljković je neizvestan, videćemo na poslednjem treningu pred meč. Svi ostali su maksimalno spremni i zdravi. Imaju samopouzdanje i veru u sve što radimo. Imamo kapital, ali krećemo kao da je 0:0. Nadamo se podršci naših neverovatnih navijača, oni su najbolji kad je najpotrebnije. Osećamo njihovu energiju, videlo se to protiv Radničkog iz Kragujevca - objasnio je Ivica Iliev.

