SNAŽNA PORUKA TUMBE ZA STANOJA I IGRAČE: Verujem u vas, očekujem da POENTIRATE protiv SPARTE, ali i protiv ZVEZDE!

Ljubiša Tumbaković nije čovek koji voli da se često pojavljuje u medijima. Međutim, cenjeni stručnjak i bivši selektor fudbalske reprezentacije Srbije sa zadovoljstvom je pristao da za Kurir iznese mišljenje o predstojećoj utakmici Partizana i Sparte, u četvrtak u Humskoj, u 1/16 finala Lige konferencije (18.45, RTS), ali i 166. večitom derbiju koji je na programu u nedelju (18.00, RTS)

foto: Starsport

Ljubiša Tumbaković (69) u dva navrata sedeo je na klupi Partizana 1992-1999. i 2000-2002. Iza sebe ima šest titula prvaka države i tri osvojena kupa. Više nego kompetentna osoba da komentariše veoma važnu evropsku utakmicu crno-belih, koja klubu iz Humske može da donese plasman u osminu finala Lige konferencije i lep finansijski profit.

- Nisam bio u zemlji proteklih 15 dana, tako da nisam ni gledao prvu utakmicu. Koliko sam čitao izveštaje i čuo od prijatelja, Partizan je odigrao jedan dobar takmičarski meč u Pragu. Ostvaren je veliki uspeh na inostranoj sceni, jer kako drugačije objasniti pobedu na strani - počeo je razgovor za Kurir Ljubiša Tumbaković i nastavio:

foto: @starsport

- Sa moje strane velika podrška Saletu Stanojeviću i svim momcima. Video sam da se piše da Partizan nije igrao dopadljivo za oko u Češkoj, da se to nekima nije svidelo. Opet, ograđujem se, jer nisam gledao utakmicu. Ali, cilj opravdava sredstva, a cilj je ostvaren, Partizan je pobedio. Valjda je to najvažnije. Mogu da pišu da je igra bila ružna, ali je krajnji rezultat najbitniji.

Partizan ima kapital iz prve utakmice u Pragu, jer je pobedio golom Kvinsija Meniga.

- Ako momci koji nose dres Partizana budu shvatili da to nije kapital, već samo jedna utakmica, onda će to biti veliki kapital. Treba svi u klubu da budu maksimalno koncentrisani na ovu utakmicu i da poentiraju. Biće to veliki uspeh za srpski fudbal, ali i Partizan!

foto: Starsport

Partizan u nedelju (18.00) gostuje Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić". Večiti rivali će po 166. put ukrstiti koplja u domaćem šampionatu.

- Sam derbi uvek donosi dozu skretanja misli sa svega drugog. Derbi je daleko značajniji od bilo koje utakmice, pa i ove sa Spartom. Stručni štab Partizana mora da drži maksimalnu koncentraciju, jer ono što prvo dolazi, ono je najbitnije. A, to je sada Sparta. Zna to dobro Stanojević, znaju i igrači. Ne sumnjam da će biti koncentrisani na obe utakmice i da će na obe napraviti povoljan rezultat - pruža podršku svom bivšem klubu Ljubiša Tumbaković.

Kurir sport/A. Radonić