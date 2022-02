BORJAN IMA JASNU PORUKU ZA PARTIZAN: Uvek sam inspirisan u derbijima, DELIJE znaju, do 26. maja - SAMO ZVEZDA!

Neko ko je u potpunosti obeležio početak prolećnog dela sezone u Superligi jeste golman Crvene zvezde Milan Borjan. Kapiten crveno-belih odbranio je čak pet jedanaesteraca u dve utakmice i pokazao da je i više nego spreman za sve izazove koji očekuju njegov klub.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Prvi u nizu je 166. večiti derbi koji je na programu u nedelju od 18.00 časova.

- Dve pobede i prolaz u narednu fazu Kupa Srbije svakako govore da smo na pravi način ušli u prolećni deo sezone. Naravno da uvek može bolje, kao i da su nam noge "teške" posle priprema, ali je činjenica da u nekoliko navrata nismo imali ni sreće, te da su se protivnički golmani zaista dobro "razbranili" protiv nas. Međutim, jednom će krenuti da ulazi sve ono što treba i sve će doći na svoje - rekao je Milan Borjan i nastavio:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- U nedelju nas čeka najveća utakmica srpskog fudbala, svi znamo šta zvezdaši od nas očekuju, nema potrebe da se to posebno napominje. Fokusirani smo u potpunosti na derbi, a mnogo puta do sad smo pokazali da volimo "velike" utakmice i da tada pružamo najbolje partije. Mene derbiji uvek posebno inspirišu, baš zato što znam koliko je ta utakmica važna navijačima.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Više od 20.000 karata već je prodato za večiti derbi, a Borjan očekuje pun stadion zvezdaša čija će pesma izabranike Dejana Stankovića voditi do pozitivnog rezultata.

- Mnogo nam znače navijači. Videli ste i sami koliko sam emotivno proslavio odbranjene penale u Kupu Srbije, jer sam ih se zaista uželeo. Potom i navijanje protiv Proletera, na gostujućem terenu, kada smo na njihovim krilima došli do pobede. Nadam se da će ih biti što više na stadionu, ne samo u nedelju, već i do kraja sezone, a verujem da su i oni u istom raspoloženju kao mi - do 26. maja - samo Zvezda i baš zbog toga verujem da svi zajedno možemo da napravimo velike stvari. Pozivam ih da dođu na stadion, daju nam vetar u leđa, a mi ćemo znati kako da im se zahvalimo - zaključio je Borjan.

Kurir sport