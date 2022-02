STANOJEVIĆ POSLE VELIKE POBEDE: Ponosan sam na igrače, znali smo šta hoćemo

"Čestitam mojim igračima, našem klubu i našim vernim navijačima, što smo imali priliku da napravimo jedan istorijski uspeh. Ponosan sam na igrače, mislim da su ušli jako u utakmicu, da smo znali šta hoćemo. Publika nas je nosila pogotovo prvih 15-20 minuta", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana plasirali su se večeras u osminu finala Lige konferencija, pošto su na svom terenu u revanšu pobedili Spartu iz Praga sa 2:1.

Crno-beli su i u prvom meču u Pragu pre sedam dana pobedili češki tim sa 1:0.

Stanojević je istakao da je ovo dobra "injekcija" za sve u klubu pred nastavak sezone.

"Malo smo se potrošili, ali imamo pozitivnu emociju. Sigurno da je to impuls za sve nas... Verujem od početka, pomeramo standarde korak po korak", dodao je on.

Trener crno-belih rekao je da je pripremao izmenu dvostrukog strelca Rikarda Gomeša, koji je u 66. minutu dobio drugi žuti karton.

foto: @starsport

"Mislim da je prestrogo isključen. Dečko se okliznuo i izgubio ravnotežu, nije hteo to da uradi, ali to su stvari koje su nepredvidive", rekao je on.

Stanojević je rekao da nema nikakvu posebnu želju pred žreb osmine finala, ali da bi zbog navijača i kvaliteta protivnika voleo da to bude Roma.

On je istakao i da je pre utakmice rekao da su dva gola dovoljna za plasman u narednu fazu.

"Sparta je opasna ekipa, ali dva gola su dovoljna. Za derbi ima vremena, malo da se slegne utisak", dodao je on.

Fudbaleri Partizana Siniša Saničanin zahvalio se navijačima na sjajnoj podršci tokom celog duela.

"Znali smo da će biti teško, iako su mnogi očekivali da ćemo proći, ali mi smo znali da nas čeka borba. Prvo poluvreme smo odigrali izvanredno, nismo im dozvolili ni jednu šansu... Primili smo jedan gol, što nije strašno najbitinije je da smo prošli", rekao je on.

Igrač Partizana Miloš Jojić rekao je da je tim ušao čvrsto, jako i odlučno u meč.

"Dali smo golove na vreme. Zasluženo smo pobedili i prošli dalje", istakao je on.

Žreb osmine finala Lige konferencija na programu je sutra u Nionu od 13.00. Utakmice naredne faze ovog takimečnja igraju se 10. i 17. marta.

Beta