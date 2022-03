STANOJEVIĆ: Znamo šta nam je činiti! Spremni smo da pokažemo karakter, znanje i umeće i da se vratimo tamo gde nam je i mesto

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je danas da će njegova ekipa u predstojećoj prvenstvenoj utakmici protiv Mladosti iz Lučana pokušati da se vrati na pobednički put posle poraza u "večitom" derbiju i da mora da pokaže "od kakvog je materijala".

"Važna utakmica kao i svaka do sada, znamo šta nam je činiti. Nemamo nove kadrovske probleme, čekamo utakmicu sa velikom željom da se vratimo na pobednički put koji smo imali tokom cele polusezone. Spremni smo da pokažemo karakter, znanje i umeće i da se vratimo tamo gde nam je i mesto", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare u Sportskom centru Teleoptik.

Fudbaleri Partizana igraju u četvrtak od 17.05 na svom terenu protiv Mladosti iz Lučana, utakmicu 25. kola Super lige Srbije. Crno-beli u meč ulaze posle poraza od Crvene zvezde 0:2 u nedelju.

Upitan kako motivisati igrače posle poraza u derbiju, Stanojević je rekao da je "ne možeš da budeš nemotivisan kada igraš u dresu Partizana".

"Imali smo sastanak dva dana posle derbija, ukazali smo na probleme koje so imali i stvari koje su nam se desile. Glupo je pričati o motivaciji u Partizanu. Dešavali su se porazi i ranije pa si se vraćao. Imamo mnogo jak deo sezone iza nas da bi nas poremetilo tako nešto, ako nešto može da nas poremeti onda nismo pravi", dodao je on.

Stanojević je posle derbija priznao da je pogrešio kod odabira startne postave, pošto su pojedini igrači bili umorni posle utakmice protiv Sparte i naveo da je trebalo od početka da igra Marko Jevtović.

Na konstataciju da ekipa u derbiju nije ličila na Partizan koji on traži, Stanojević je rekao da je jedan od razloga za to i igra protivnika.

"Zveda nas je neutralisala njihovim načinom igre, nisu bili nešto opasni, ali su nas neutralisali njihovim načinom igre. S druge strane, evidentan je bio umor posle Sparte, neću da tražim alibi ali teško je odigrati dve utakmice takvog intenziteta u tri dana. Pita se i protivnik, oni su se nametnuli, napravili 27 faulova, mi duplo manje, drugačiji je bio stil, mi smo loše odgovorili na to. Nema alibija, bitno je da konkretno ukažemo na nedostatke", naveo je.

Na pitanje da li će neko od igrača trpeti posledice zbog rezultata u derbiju, Stanojević je odgovorio odrično.

"Niko neće trpeti posledice, u godini u kojoj pobedjujemo sve živo i igramo kako igramo. Nema tu igrača koji nije hteo, šta treba nešto radikalno da uradim? Nema razloga, ovo je najbolja sezona u poslednjih ne znam koliko godina, evropska i domaća, prezadovoljan sam i presrećan. Želim da ovako bude. Igraće onaj za koga mislim da je u datom trenutku najbolji. Za tu utakmicu sam pogrešio u startnih 11, nema tu mnogo priče", rekao je.

"Posledice zbog jedne utakmice? Bilo bi neozbiljno sa naše strane. Imam poverenje u igrače. Igraće ko bude najbolji i najpotrebniji. Svi su želeli nema dileme, ali dese se takvi trenuci", dodao je trener crno-belih.

Upitan da li Partizan ima energije da igra jake utakmice na tri, četiri dana, Stanojević je rekao da se to nikad ne zna, ali da je najvažnije da se vidi emocija.

"Živimo za to da igramo na tri, četiri dana, to je uspeh za sve nas. Uvek kažem šta mislim, ja sam najodgovorniji, a retko grešim u izboru igrača. Sada je tako, kako će biti na tri, četiri dana, to niko ne zna. Nisam mogao da rotiram igrače, kad odigrate jednu od najboljih utakmica u sezoni i sada da ne nagradite te momke za tri dana (u derbiju). Bitno je da znamo gde smo grešili i da uradimo ono što mislimo da je najbolje. Mi smo prava, sjajna ekipa, dobro igramo od početka sezone i prvenstvo i sezonu, osim derbija, ali pita se i protivnik", naveo je.

On je rekao da nema razloga da ekipa izgubi samopouzdanje posle poraza od Zvezde.

"Imamo težak raspored, poštujem svaku ekipu i mi tako funkcionišemo. Bez obzira da li imamo 19 pobeda u nizu ili jednu, zašto da gubimo samopouzdanje. Nismo treći na tabeli ili ispali letos u Evropi, da izgubimo jednu utakmicu pa da izgubimo samopouzdanje. Odlična smo ekipa koja ima izuzetnu sezonu iza sebe. Prva na tabeli, imamo najbolju gol-razliku, da li treba javno da hvalim da pokažem da nismo izgubili samopouzdanje? Nije lako kad se izgubi derbi, ali na nama je da pokažemo od kakvog smo materijala, kakav je karakter", rekao je.

Novinare je zanimalo i da li misli da je njegova ekipa oštećena za penal na derbiju, a Stanojević je odgovorio da je Zvezdina pobeda čista i da želi da se koncentriše na to kako je ekipa odigrala i ocenio da je sudija Srdjan Jovanović korektno vodio utakmicu.

Govoreći o Mladosti, Stanojević je rekao da je to neugodna i dobra ekipa sa iskusnim igračima koja u poslednje vreme teško gubi utakmice i da bi to bio težak meč i da je ekipa dobila derbi.

Partizan sada ima dva boda prednosti u odnosu na Zvezdu, do kraja je ostalo 13 utakmica i još jedan "večiti" derbi.

"Ako gledamo istoriju nije se desilo da jedna ekipa sve pobedi. Može da se desi da oni to naprave, zavisi i od nas ali imamo i mi i oni teške utakmice. Nije normalno da pobediš sve, nije se do sada desilo, ali ako se desi baš sad, nek se desi. Desilo se da se u četiri godine izgubi četiri puta, ali ajde mi da učinimo nešto da se to ne desi, da oni barem jednu izgube", rekao je Stanojević.

On je dodao da je planirao da šansu na golu pruži Nemanji Stevanoviću, ali da je ipak odlučio da sutra brani Aleksandar Popović, kako se promena ne bi loše protumačila posle nastupa na "večitom" derbiju.

Na pitanje u kakvom je stanju Ljubomir Fejsa, trener je rekao da on treba da počne da trenira sa ekipom, da je mali problem to što je došao u jeku sezone i da će videti na koji način će ga koristiti.

Stanojević je dodao da se povratak Aleksandra Miljkovića u ekipu očekuje posle reprezentativne pauze.

On je istakao da su navijači mnogo značili ekipi u prethodnim utakmicama.

"Otkako sam drugi period u klubu, nisam video takvu atmosferu i pozitivnu energiju grobara koji nas podržavaju. Poštovaćemo sve, kakva god reakcija da bude to je prirodno, niko nam ne želi ništa loše. Nama znači svaki aplauz, mi ćemo dati sve od sebe da ga zaslužimo", dodao je.

Beta