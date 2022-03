ROMAN ABRAMOVIČ PRODAJE ČELSI: Sav novac daje žrtvama rata u Ukrajini

Odlazeći vlasnik Čelsija, Roman Abramovič, oglasio se saopštenjem, kojim je potvrdio da prodaje londonski klub.

Saopštenje je preneo klub na zvaničnom profilu.

"Želeo bih da kažem nešto o spekulacijama u medijima koji su se poslednjih dana pojavili u vezi sa mojim vlasništvom nad Čelsijem. Kao što sam ranije rekao, uvek sam donosio odluke koje su u najboljem interesu za klub. Zbog trenutne situacije, doneo sam odluku da prodam klub, jer smatram da je to u njegovom interesu, interesu navijača, zaposlenih, sponzora i partnera kluba. Prodaja neće ići brzo, već će ići po proceduri. Neću tražiti ništa od pozajmica. Nikada se nije radilo o novcu ili poslu, već o čistoj strasti prema igri i klubu. Dao sam instrukcije svom timu da osnuje dobrotvornu fondaciju kojoj će biti doniran sav novac od prodaje. Novac će ići svim žrtvama rata u Ukrajini. To uključuje obezbeđivanje sredstava za hitne potrebe, kao i podršku dugoročnom radu na oporavku. Ova odluka je bila neverovatno teška za mene, boli me što se na ovaj način rastajem sa klubom. Ipak, verujem da je ovo najbolje za klub. Nadam se da ću moći da posetim Stamford Bridž poslednji put, da se lično pozdravim sa svima vama. Bila je privilegija biti deo Čelsija i ponosan sam na sva naša zajednička dostignuća. Čelsi i navijači će zauvek biti u mom srcu."

Kurir sport