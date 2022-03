VELIKI SKANDAL U EVROPSKOM FUDBALU! Aleksandar Čeferin žestoko udario na gazdu Juventusa: On je fudbalski Putin!

Predsednik UEFA Aleksandar Čeferin, žestoko je reagovao na najave Andree Anelija da se sprema novo pokretanje evropske Super lige.

Slovenac je tokom Biznis fudbalske konferencije odgovorio Italijanu uporedivši ga sa Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije koja ovih dana vrši agresiju na teritoriji Ukrajine.

- Moram reći da oni koji pričaju o Superligi ne pričaju o fudbalu. Dosta mi je tog nefudbalskog projekta. Prvo su krenuli s tom nebulozom od ideje za vreme pandemije, sad čitamo o tome da pokreću novu dok traje rat. Moram li išta više reći o tim ljudima? Očigledno je da žive u paralelnom svetu - rekao je Čeferin i dodao:

- Mi pomažemo u ovoj teškoj situaciji, a oni rade na ovom projektu. Mogu da platim kome god žele da taj napiše da je to lep projekat, pun solidarnosti i da je želja da se pomogne manjima. To je glupost i to svi znaju. Jedan od njih, a to svi znaju, nazvao me je i izvinio mi se, ali evo ih opet. Anjeli je uzurpator, diktator i Putin fudbala. Čovek bez srama. Ni rat ga ne omekšava, sramno - poručio je Čeferin.

Podsetimo, Italijan koji vodi Juventus od 2010. godine, najavio je projekat Super lige koji je drugačiji od originalnog koji je ugašen prošle godine. Super liga bi po formatu ličila na Ligu nacija uz ispadanje i ulazak ekipa u takmičenje.

Gazeta delo Sport je najavila da bi 24 ekipe po planu trebalo da dobiju učešće u novom takmičenju na osnovu rezultata iz evropskih takmičenja u prethodnoj sezoni, dok bi osam klubova igralo zahvaljujući plasmanu u domaćim ligama.

