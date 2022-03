VUČINIĆ JE HTEO DA KARIJERU ZAVRŠI U ZVEZDI: Jeste, zvao me je TERZA, volim taj klub, ali kako da dođem kad sam bio NAGRĐEN!

Mirko Vučinić je uz Dejana Savićevića i Predraga Mijatovića nešto najbolje iz sveta fudbala što je Crna Gora iznedrila. Nekadašnji fudbaler Lećea, Rome i Juventusa imao je otvoreni poziv Zvezdana Terzića da karijeru završi u Crvenoj zvezdi.

Poziv iz Beograda itekako je prijao Mirku Vučiniću, međutim do saradnje nije došlo.

- Zvezda je nešto posebno! To je najveći klub s ovih prostora. Zvao me je Zvezdan Terzić, ali ja nisam bio u stanju da igram, koleno mi je bilo nagrđeno. Osim toga, imao sam ugovor sa Al Džazirom i rekao sam to Terzi. On je rekao: "Ma samo ti kaži jesi li spreman da dođeš, sve ćemo rešiti". Međutim, nisam bio spreman. Ja volim Zvezdu. Navijao sam za nju kao mali, navijam i danas - bio je iskren u razgovoru za Informer Mirko Vučinić (38).

Rođeni Nikšićanin kaže da nije imao radne navike većim delom karijere.

- Ja sam bio malo čudan igrač. Do 30. godine praktično nisam trenirao. Od 30. sam počeo malo više. Ipak, zadovoljan sam, nemam za čim da žalim. U Italiji sam osvojio sve što se može osvojiti po dva puta. Kažu svi da sam mogao više ali vreme se ne može vratiti. A i da se vrati, ne verujem da bih nešto menjao. Takav sam, u trenutku odlučujem šta mi se radi, bez obzira na posledice.

Danas je u stručnom štabu fudbalske reprezentacije Crne Gore, želi da postane trener.

- Jedno vreme sam igrao golf stalno, a onda sam ga zamenio padelom. Volim da popijem dobro vino i popušim dobru cigaru. Nisam tip za izlaske, više sam za mirnije varijante. Nađem se sa društvom i odemo kući u ponoć. Ne prija mi više haos. Slušam svoju muziku, narodnjake, one od pre deset godina. Ove nove i ne znam. Ranije se dešavalo da pozovem nekog pevača da dođe za Italiju, sad samo mirna varijanta - otkrio je Vučinić.

