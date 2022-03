TERZIĆ O PIKSIJU, PONOVO SE RASPLAMSALE STRASTI: Za ljubav i svađu je potrebno dvoje! Zašto se nije pojavio NA DERBIJU?

Zvezdan Terzić govorio je i o Draganu Stojkoviću Piksiju, selektoru srpske fudbalske reprezentacije.

Plasmanu na Mundijal u Katar, podršci Crvene zvezde nacionalnom timu.

foto: @starsport

- Kakvi su odnosi Stojkovića i mene? Za ljubav i svađu je potrebno dvoje! Stojković ima moj broj, pa neka me pozove. Nije mi čestitao derbi. Ne meni, nego ni Stankoviću. Jel vi mislite da je u redu da selektor reprezentacije Srbije ne bude na derbiju? Pa, to je njegova obaveza, on prima platu u Srbiji - rekao je Zvezdan Terzić i nastavio:

- Ne na ovom, nije bio ni na jednom derbiju. Da li je normalo da ne čestita pobedu ili plasman u osminu finala Lige Evrope? Pre njega su to svi selektori radili. Da li je normalno da ne okrene Pižona, Džaju, Kuleta. Ne mora mene.

foto: Zorana Jevtić, Profimedia

Zvezdan Terzić pomirljivo kaže da će svi u Crvenoj zvezdi biti uz selektora Dragana Stojkovića na Mundijalu u Kataru.

- Piksi i reprezentativci imaće podršku na Mundijalu, jer je to interes Crvene zvezde. Očekujemo velike stvari od reprezentacije. Prvi sam mu čestitao posle utakmice i plasmana u Katar. Izašao sam i javno dao izjavu, za medije. I rekao da najveće zasluge ima Piksi Stojković. Ništa on nije neuobičajeno veliko uradio, jer smo išli bili i na prethodna dva svetska prvenstva. Ali Zvezda radi stvari koje ranije nisu rađene u poslednjih 30 godina. I nije čestitao... Kako god... Mislim da ćemo u Kataru uraditi velike stvari i da on dobro vodi reprezentaciju - kazao je Terzić.

Kurir sport