TRENER RENDŽERSA SIGURAN: Znam šta mogu da očekujem od Zvezde

Rendžers je pred dolazak u Beograd savaladao Dandi u četvrtfinalu KupA Škotske sa 3:0

"Važno je bilo doći do polufinala na Hempden parku i to smo i uradili. Počeli smo od starta energično i jako i kada je tako, meč može da se dobije još u ranoj fazi", kaže trener škotske ekipe.

Sve misli sada se okreću utakmici u Beogradu. Rendžers je u prvom meču ubedljivo savladao Zvezdu rezultatom 3:0

"To polufinale je za nekoliko nedelja. Sada su sve naše misli na meču u Beogradu. Imamo dan odmora, od utorka počinjemo sa pripremama za meč u četvrtak sa Crvenom zvezdom. Igrali smo prošle nedelje, tako da imam bolji uvid u to šta mogu da očekujem, nego što je to bilo pred prvi meč. Želimo prolaz u naredno kolo. Nije bitno kakav je bio rezultat, hoću da spremim ekipu što je bolje moguće za svaki scenario, to ćemo i uraditi", dodao je.

