DRAGAN STOJKOVIĆ PIKSI: Promenili smo mentalitet iz korena! Srpskom fudbalu predstoje lepi dani, pričaće se o tome

Odlazak na Mundijal veliki je uspeh za srpski fudbal, ali “orlovi” tu ne nameravaju da se zaustave. Uvek pun optimizma, selektor Dragan Stojković, u razgovoru za ATV poručio je da je ova generacija srpskih fudbalera spremna za krupnija ostvarenja.

Iako će priprema za Svetsko prvenstvo u Kataru biti nikad specifičnija, s obzirom na termin odigravanja šampionata i kratko vreme za pripremni ciklus, Stojković poručuje da ga to ne plaši, jer je ubeđen da će reprezentacija u Kataru izgledati i bolje nego u kvalifikacijama.

“Uslovi će biti isti za sve. Imaćemo sedam dana da se pripremimo za Mundijal. Svetsko prvenstvo je kruna karijere, ne brinite, bićemo spremni. Kvalifkakcije smo počeli posle dan i po zajedničkog rada. Videli ste kako se završilo. Sve ekipe imaće iste uslove. Srbija će biti spremna za Katar i tamo će igrati lep i dopadljiv fudbal. Budite uz nas, podržite nas i bićete ponosni”, rekao je Stojković za ATV.

Srpski fudbaleri širom Evrope igraju u sjajnoj formi. Aleksandar Mitrović ruši rekorde u engleskom Čempionšipu, Dušan Vlahović je prelaskom u Juventus postao najskuplji Srbin svih vremena, a nastavio je trku za prvu kopačku Serije A. Kapiten Dušan Tadić je srce i duša Ajaksa, a igra njihovih klubova nezamisliva je bez Sergeja Milinkovića Savića, Nikole Milenkovića i Filipa Kostića. Forma reprezentativaca raduje Stojkovića, ali ipak na prvo mesto stavlja njihovo zdravlje.

“Najvažnije je da su živi i zdravi. Ne brine me i ne razmišljam da li će neko dati gol ili neće. Kažu, dao je dva gola danas, pa to mu je valjda posao. Bitno je da su zdravi, imamo grupu koja je potpuno zasluženo ostavila Portugal iza sebe. To su momci velikog karaktera, zaslužuju da budu tu, spremni su da za dres Srbije daju bukvalno sve pa čak i više od sopstvenih mogućnosti. Imamo odličnu atmosferu, razumevanje i međusobno poštovanje. Koliko ja njih poštujem, oni mene respektuju duplo više. Na istoj smo talasnoj dužini. Srpskom fudbalu predstoje lepi dani, pričaće se o tome, to je nešto za šta živimo”, poručio je popularni Piksi.

U momentu kada je preuzeo reprezentaciju, Srbija je bila u gotovo beznadženoj situaciji. Malo ko je verovao da za kratko vreme Stojković može da napravi rezultat. Ali, šampionski pelcer koji je imao kao igrač, brzo je implementirao u ovaj tim.

“Pre nego što sam postao selektor govorio sam nešto u šta sam verovao. Imao sam viziju, prepoznao sam strahovit talenat i potencijal kod igrača. Moje je bilo da to dovedem u red, da doprinesem lepšem fudbalu koji treba da prikazujemo. Pored pobeda mi je jako bitno da igramo sa stilom i da pokažemo da znamo da igramo fudbal, lepršavo, jer svaki navijač živi za to i zbog toga se dolazi na stadion. Za mene ja najveći uspeh što smo promenili mentalitet iz korena. U tome je snaga ove reprezentacije, ako ja imam zasluga, biće mi drago”, rekao je Stojković.

Kao igrač ostao je upamćen kao jedan od najboljih srpskih fudbalera svih vremena. Postao je i peta Zvezdina zvezda, a na svečanosti Dan fudbala u Banjaluci dobio je plaketu za izuzetna ostvarenja koja nosi ime Miljana Miljanića. Stojković je o nekadašnjem selektoru Jugoslavije govorio biranim rečima.

“Da mi je neko govorio da ću dobiti priznanje koje nosi ime Miljana Miljanića, ne bih mu verovao. I to se dogodilo. Ovo je lep događaj za fudbal u Republici Srpskoj, za Savez koji slavi jubilej. Pred njima je period rada i svega što čini uspeh. Verujem u entuzijazam ljudi koji brinu o ovdašnjem fudbalu, znaju šta trebaju raditi. Ubeđen sam da lepša budućnost predstoji. Tu smo da pomognemo, podršku će uvek imati. Posle mnogo godina sam u Banjaluci, mnogo toga se promenilo. To je dobar pokazatelj da ljudi u ovom gradu žele dobro”, istakao je selektor Srbije.

Dotakao se i podrške navijača iz Republike Srpske. Kaže, da je svaki fudbaler svestan da iz Banjaluke i ostalih gradova svakog dana stiže podrška koja je nosila ’’orlove’’ u svim utakmicama.

“Podršku sam osećao kao igrač, ali mnogo više sada kada sam na klupi, jer imam više vremena da se okrenem i vidim šta se dešava. To je najiskrenija podrška. Uvek je bilo transparenata i snažnih reči iz Republike Srpske. S toga, hvala celoj naciji, na nama je da radimo i da još više usrećimo narod”, zaključio je Stojković.

