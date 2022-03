PARTIZAN PREŽIVEO SURDULICU: Parni valjak savladao Radnik posle PREOKRETA i izjednačio se sa Zvezdom na tabeli! VIDEO

Poveo je Radnik golom Uroša Milovanovića u 27. minutu. Partizan je do kraja prvog poluvremena uspeo da stigne do izjednačenja, pogotkom Nikole Terzića u 34. minutu.

Pobedu Partizanu doneo je Rikardo Gomeš u 48. minutu. Ovo je Gomešov 22. gol u prvenstvu, a ukupno 29. u sezoni.

Partizan je zabeležio 24. pobedu u šampionatu i sa 75 bodova se nalazi na deobi prvog mesta sa Crvenom zvezdom.

Radnik je na devetoj poziciji sa 33 poena.

U narednom kolu, Partizan će dočekati TSC, dok će Radnik gostovati Voždovcu.

KRAJ MEČA

Drugo poluvreme:

90 + 3. minut - Prečka za Radnik mnogo sreće za Partizan, šutirao je Spasić. Nakon odbitka lopta dolazi do Lukića koji šutira pored gola sa pet metara

90. minut - Utakmica je produžena 5 minuta.

89. minut - Fantastična odbrana Ranđelovića, Menig ga je predriblao nakon asistencije Rikarda, ali je golman Radnika stigao njegov šut i paradom odbranio mrežu.

85. minut - Rikardo najopasniji u Partizanu, dobro se oslobodio čuvara, ali je ponovo pri šutu izblokiran

83. minutu- Gužva u šesnaestercu Partizana, Urošević je otklonio opasnost

82. minuta- Mnogo prekida , Partizan čuva prednost, Radnik nema rešenja

79. minut- Nova izmena umesto Lutovca u igri je Miletić, Stanojević menja desnog beka.

75. minut - Umesto povređenog Jevtovića u igri je Holender

- Trubači i grobari na istoj tribini

67. minut - Rikardo je postigao i treći gol za Partizan, ali je VAR potvrdio odluku linijskog sudije koji je signalizirao ofsajd

65. minut - Izmena u ekipi Partizana, Natho izlazi iz igre na terenu je Jojić.

62. minut - Opasna situacija pred golom Radnika, najpre Menig a nakon kornera i Rikardo je pokušao u gužvi, ali je izblokiran.

59. minut - Radnik je krenuo otvorenije nakon primljenog gola.

54. minut - Opasna situacija pred golom Partizana, Milovanović je pokušao, ali su crno- beli otklonili opasnost.

52. minut - Dosta nervoze na terenu, međusobne čarke, Rikrado je dobio žuti karton

48. minut - GOL, 1:2, Rikardo, potpuni preokret Partizana, sjajno se namestio Rikardo gađao u donji levi ugao sa ivice šesnaesterca i pogodio mrežu nemoćnog Ranđelovića

46. minut - Utakmica je nastavljena

- Sjajan mural na stadionu Radnika, Piksi i Maradona

Prvo poluvreme:

45. minut - Prvo poluvreme produženo je za 1 minut

41. minut - Velika inicijativa Partizana, Lutovac umesto da šutira dodaje Rikardu

38. minut - Menig se razigrao, dobar pokušaj iz daljine brani Ranđelović

34. minut - GOL 1:1, Terzić, Menig je sjajno prošao po desnoj strani, zavrnuo do Meniga koji sa pet metara matira Ranđelovića kome se lopta izmigoljuila i ušal u mrežu.. Zanimljivo da je ovo prvi gol koji je Radnik primio u prolećnom delu prvenstva.

32. minut - Partizan pokušava što pre da izjednači, ali domaćin odlično parira

27. minut - GOL, 1:0, Milovanović, Radnik vodi! Nakon centaršuta Medića, Milovanović glavom pogađa mrežu Stevanovića.

23. minut - Partizan pojačava pritisak

21. minut - Prva velika šansa za Partizan. Natho je centrirao iz kornera, Vujačić bio najviši u skoku ali je Ranđelović sjajno odbranio.

18. minut - Prva prilika za Radnik nakon prekida, na loptu je išlo par domaćih igrača nakon prekida, ali niko nije uspeo da je zahvati

13. minut - Pokušao je Terzić glavom nakon centaršuta Uroševića

11. minut - Bez pravih uzbuđenja za sada, igra se uglavnom između dva šesnaesterca

7. minut - Prva poluprilika pokušao je Urošević nakon slobodnog udarca Natha

6. minut - Teren u Surdulici je u vrlo lošem stanju na šta se žalio i trener Partizana Aleksandar Stanojević

5. minut - Miran početak utakmice

1. minut - Utakmica je počela

SASTAVI:

Stadion: FK Radnik

Sudija: Miloš Milanović

RADNIK (4-2-3-1): Ranđelović – Bogdanovski, Radmanovac, Oreščanin, Stojanović – Medić, Mitošević – Duronjić, Babić, Milovanović – Spasić.

PARTIZAN (4-2-3-1): Stevanović – Lutovac, Vujačić, Saničanin, Urošević – Zdjelar, Jevtović – Terzić, Natho, Menig – Rikardo.

Uoči meča:

Očajna forma Partizana mora danas da bude završena ako crno-beli žele da ostanu u trci za titulu. Beograđani gostuju Radniku u Surdulici u meču 28. kola Superlige Srbije (17 časova).

Tri baš teške nedelje nalaze se iza Partizana. A ništa lakši neće biti ni današnji meč s Radnikom. Tim Dušana Đorđevića igra kao preporođen u drugom delu sezonu. Na poslednjih šest mečeva nisu primili gol i jedina su ekipa sa takvim učinkom ovog proleća! Od grčevite borbe za opstanak došli su do ivice plej-ofa.

Zvezda dobro pamti kako je prošla protiv Radnika. Tim iz Surdulice slavio je na domaćem terenu, a na Marakani je uzeo bod. To je samo potvrda da Đorđević zna s velikanima.

Trener crno-belih, Aleksandar Stanojević, imao je zanimljivu konferenciju za medije uoči gostovanja Surdulici. On je govorio o trci za šampionsku titulu sa Crvenom zvezdom.

- Nećemo se povući i nećemo biti nijednog trenutka da se nećemo oglašavati. Idemo do koske, nama je cilj titula i idemo da gazimo iz sve snage. Uvek ćemo reći još jače ako nam se desi ono što se desilo protiv Napretka. To direktno utiče na regularnost, a ne na formu. Mi idemo jako, idemo do kraja i za pedalj nećemo odustati. Ja prvi neću! Nijednog trenutka neću ni prećutati. Bez obzira na bilo kakve posledice. Idemo do koske, do kraja, jače nego ikada - rekao je Stanojević.

Partizan nema više prava na kiks. Remi s Napretkom istopio je prednost crno-belih na tabeli, a eventualni novi kiks značio bi da Zvezda stvara zalihu bodova pred plej-of.

Gostovanje Radniku i u prošlosti je bilo teško za vicešampiona Srbije. U prvom kolu sezone 2018/19. u Surdulici domaćin je slavio sa 1:0.

Glavni sudija na današnjem meču biće Miloš Milanović.

Kurir sport