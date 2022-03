NESTVARNE SCENE U ČAST RAMBA: Gledaju na Srbina KAO NA BOGA! Pogledajte šta su Brazilci uradili zbog Petkovića! VIDEO

Dejan Rambo Petković je bio po mnogo čemu jedinstven kada je reč o fudbalskom umeću. To ga je dovelo do Brazila, a kada je reč o strancima u toj državi, niko u istoriji nije stigao do statusa kakav je njegov.

Navijači Flamenga su nas podsetili na jedan od najneverovatnijih trenutaka u istoriji tog kluba.

Flamengo je u nedelju uveče pobedio Vasko rezultatom 1:0, a pristalice domaće ekipe razvili su na tribinama veliku sliku na kojoj se pored Rambovog lika nalazilo podsećanje na 27. maj 2001. godine.

Tog da na je Flamengo igrao takođe protiv Vaska, a Dejan Petković je postigao gol za titulu.

Prva utakmica je završena pobedom Vaska rezultatom 2:1, a u revanšu, pri rezultatu 2:1 za Flamengo, srpski fudbaler je postigao gol iz slobodnog udarca u 88. minutu.

Ta majstorija sa tridesetak metara od gola izazvala je delirijum na stadionu, a Petkovića je automatski približila statusu fudbalskog Boga.

