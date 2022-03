NAREDNA SEZONA JE KLJUČNA: Direktor Čukaričkog želi bolje rezultate u Evropi, najavio dovođenje stranih fudbalera

"Ne bih da naglašavam da je naredna sezona ključna. Nismo još ni ovu završili, ali smo na dobrom putu da se izborimo za Evropu. Ako u tome uspemo, a ne vidim razlog da tako ne bude, onda ćemo prvo razmišljati da probamo i u Ligi konferencija da napravimo iskorak, kao na početku ove sezone. U klubu razmišljamo o narednoj sezoni, o formiranju tima i budžeta. Planiramo da se pojačamo igračima iz inostranstva. Veliko je pitanje hoće li i sadašnji tim ostati na okupu", rekao je Matijašević za klupski sajt.

Čukarički je treći na tabeli i ima šansu da se plasira u Evropu sledeće sezone. Beogradska ekipa je uoči dvonedeljne pauze u domaćem prvenstvu pobedila Vojvodinu u Novom Sadu, prvi put od 2015. godine i dva kola pre regularnog dela ima 12 bodova više od četvrtoplasiranog Radničkog iz Niša.

"Imali smo mnogo povreda na početku sezone, od Mijailovića, Docića, Stevanovića, Kajevića, Puškarić se vraćao. Sve su to vrlo iskusni i značajni igrači za naš tim. Nastupali smo i u Evropi, naravno i prethodna sezona je ostavila traga. Ali, moram da priznam, očekivao sam da ćemo imati bar 20 bodova prednosti u odnosu na najbliže pratioce", rekao je Matijašević.

"Pominjao sam želju da probamo da razdvojimo Crvenu zvezdu i Partizan. Ne kažem da bismo se borili za titulu da nije bilo tih povreda, ali razlika bi bila pet ili šest bodova u odnosu na večite rivale", ocenio je on.

Matijašević je rekao da ima interesovanja za pojedine igrače Čukaričkog i da klub ne bi mogao da im zabrani da odu u slučaju dobrih ponuda, kao što je bilo sa Veljkom Birmančevićem, Djordjem Jovanovićem.

"Imamo već zvaničnu ponudu za Marka Rakonjca, ali ga neću pustiti danas, videćemo ovih dana. Odolevaću još dan ili dva. ;Što se mene tiče, može da ostane do juna, klub ne žuri, ali tu se pita i igrač. Imali smo skoro gotov ugovor sa Dinamom iz Kijeva, nažalost desilo se to što se desilo u Ukrajini. Upravo je protiv Dinama Rakonjac odigrao fantastično", naveo je on.

Na konstataciju da u Čukaričkom najbolje uspevaju napadači poput Andrije Pavlovića, Slobodana Tedića, Nikole Stojiljkovića, direktor kluba rekao je da je to zbog napadačkog stila igre.

"Naša liga nije laka, ako daš 10 do 15 golova, normalno je da zapadneš za oko inostranim klubovima", naveo je on.

Pojedini klubovi se često saopštenjima oglašavaju i na taj način upućuju kritike pre svega na sudjenje, a Matijašević je rekao da nema razloga da se žali i da su "sudije ljudi koji mogu da pogreše".

Na otvaranju prolećnog dela šampionata na stadionu "Rajko Mitić" u duelu Crvene zvezde i Čukaričkog VAR nije radio prvih pola sata igre.

"Rekli su mi da je kvar bio u pitanju, u to verujem i tu je kraj priče. Gledamo da nam fudbal ide napred. Reprezentacija je na Mundijalu, Crvena zvezda i Partizan su napravili veliki uspeh u Evropi, sada i mi to želimo", naveo je on.

Govoreći o komentarima da klub nema ambicije za osvajanje trofeja i da stalno prodaje igrače, Matijašević je rekao da se fudbaleri prodaju da bi klub opstao.

"Dragan Obradović je od dolaska u klub sigurno četiri godine samo ulagao novac, ko će da da oko 10 do 15 miliona evra, a da mu se ništa ne vrati? Niko. Klub nema velika sponzorstva, moramo da prodajemo da bismo živeli. Iza nas niko ne stoji, ovaj klub ispod tri do četiri miliona evra godišnje ne može da funkcioniše", naveo je.

"Za napad na trofej uvek je lakše klubovima sa većim budžetima. Lakše i dovode igrače. Čukarički ne odustaje od trofeja, ali moramo da sačekamo pravu situaciju. Trenutno nije takva da poremetimo Zvezdu i Partizan jer su igrački dobro organizovani. Čukarički još uči u Evropi, napravili smo ove godine iskorak, sad očekujem napredak na drugi stepenik", dodao je Matijašević.

On je rekao da se sa Sportskim društvom pregovara oko renoviranja stadiona i da će klub ponovo podneti zahtev za izgradnju stadiona, pošto je "to ;državno i niko to neće nositi kući".

Matijašević se osvrnuo i na primer Hrvatske, gde se u ligi od 10 klubova četiri bore za titulu.

"Kod Hrvata je privatizacija učinila svoje. Biće nam potrebno vremena za to. Nadam se pre svega boljoj infrastrukturi, država već pomaže izgradnju stadiona po Srbiji. Čukarički ima problem sa trening centrom, bilo bi dobro ako bismo našli nešto u blizini Košutnjaka. Time ćemo se baviti u narednom periodu", rekao je Matijašević.

