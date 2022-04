STANKOVIĆ ZADOVOLJAN POGLEDOM NA TABELU: Crvena zvezda kao klub se sada pita, a to je nama najvažnije!

Dejan Stanković, bio je zadovoljan remijem, jer kako reče Crvena zvezda se posle pet bodova minusa na zimskoj oauzi, sada pita za sve u prvenstvu. Sami rešavaju svoju sudbinu posle remija protiv Partizana

- Igrao je isti sastav koji je dobio Partizan na prošloj utakmici. Odgovorili smo na njihovu agresivnu igru u sredini terena. Puštali su nas prvih 30 metara da uđemo u sredinu. Da me je neko pitao pre utakmice da li bih bio zadovoljan nerešenim rekao bih - ne! Ali sam realan. Bilo je više kontranapada u prvom poluvremenu igrača Partizana, nego tokom celog prvenstva protov nas. Derbi je bio, odlučivalo se o tituli. Ne mogu da budem zadovoljan prvim poluvremenom, ali mogu da budem zadovoljan kako smo odgovorili u drugom delu - rekao je Dejan Stanković i dodao:

- Jedan važan bod u lancu utakmica koje smo igrali i koje ćemo igrati. Bili smo na minus pet i došli smo na plus dva. Ne mogu ovaj bod da smatram kao pobedu, ali kad se sve sagleda okej.

O tome da li je titula rešena, iako ima šest kola do kraja Stanković kaže:

- Ne mogu da kažem da je odlučena trka za titulu. Kad smo počinjali pripreme čekao nas je paklen put. Razmišljam o tome gde smo bili tada i gde smo sada. Crvena zvezda kao klub se sada pita, a to je nama najvažnije.

Derbi nije bio na nivou, a upitan da kaže da li je to bio njegov najslabiji otkada je trener Zvezde, Stanković je objasnio:

- Kad dođemo do cilja onda ćemo moći da kažemo da li je ovo bio moj najslabiji derbi. Bilo je egal. Protivnik nije želeo da odustane. Kao i mi što kada smo bili na minus pet. Nekad psihologija uradi mnogo stvari. Iz naših grešaka protivnik je dolazio do šansi, nismo uspevali da uspostavimo pas igru, da zadržimo jednu ili dve lopte u napadu. Drugo poluvreme bilo je pravo takmičarsko. Zadovoljan sam reakcijom mojih igrača u drugom poluvremenu, to je veoma bitno.

O suđenju Srđana Jovanovića.

- Opet ću dobiti kaznu... Šalim se. Nije bila laka utakmica. Ne smem da komentarišem suđenje.

Strahinja Eraković bio je najbolji akter u redovima Crvene zvezde.

- Monstruozan je bio Eraković, što bi rekli u Italiji. Strašno. Strašno! Delovao je kao da ima 28 godina i 300 utakmica. Čitao je igru, otvarao teren, okrenut licem ili leđima. Sigurnost za sve nas i neko ko će napraviti izuzetnu karijeru.

Dosta igrača Crvene zvezde derbi je završilo u zavojima.

- Fizička utakmica, imamo četiri otvorene arkade... Prava muška utakmica, Dragović, Mića i Sale... I još neko. Zadovoljan sam što vodim tu grupu momaka i ovo je jedan korak do cilja. Pičini se vratio, ali nije imao snage za ovakav ritam, poluprinudna izmena rekao bih.

Navijači su bili 12.igrač Crvene zvezde, a Stanković kaže da su ih nosili tokom celog meča.

- Uspeli smo u dva meseca da dva puta napunimo Marakanu. To za mene predstavlja veliko zadovoljstvo. Kada publika primeti da si u problemu, pojača podršku i trpi sa nama na terenu. Prepoznali su momenat bili su uz nas, osetili smo energiju sa tribine i svi zajedno smo izašli iz problema. Velika desetka za naše navijače - zaključio je Stanković.

Kurir sport