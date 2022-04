STANOJEVIĆ OŠTRIJI NEGO IKAD: Gde mi živimo kad pričamo o gotovom prvenstvu!? U Srbiji je 70% navijača Zvezde, ZATO NAM JE TEŠKO!

Aleksandar Stanojević, trener fudbalera Partizana, nije bio zadovoljan nerešenim ishodom u 167. derbiju. Nekako ljut i svađalački nastrojen ulazio je u raspravu sa novinarima, nazivajući ih zvezdašima i konstatujući da se oni bore sa 70 odsto onih koji relativizuju stvari.

- Čestitam mojim momcima na karakteru koji su pokazali, čestitam i Zvezdi, bila je fer utakmica. Navijačima dugijem zahvalnost. Ušli smo mnogo bolje u derbi nego prošli put, pokazali da smo, tu smo sa njima. Nije bilo mnogo šansi, teška takmičarska utakmica. Nismo pobedili, nismo srećni zbog toga - rekao je Stanojević.

Trener Partizana analizirao je utakmicu.

- Imli smo stopostotnu šansu, a oni nama nisu napravili nijednu. Uveli smo Markovića, mladi Terzić ne može da izdrži, potrošio se, a igrao je kao bonus. Nismo im dozvolili da nas nijednom ugroze, ali su dobra ekipa. Da smo rešili onu sutuaciju, rešili bismo prvenstvo. Potpuno smo ih neutralisali na njihovom stadionu, ali nije lako doći ovde i pobediti 0:3. To je to - izjavio je Stanijević i konstatovao:

- Nisam zadovoljan!

Derbi je protekao u fer i korektnoj atmosferi kao i suđenje.

- Ponašanje je uvek bilo kako treba. Nekada smo mi malo agresivniji pored klupe, ali su igrači bili korektni. I suđenje je bilo dobro kao i na svakom derbiju. Ja sam komentarisao neke druge stvari. Zadovoljan sam kako je danas bilo suđenje.

Na pitanje novinara da li je posle remija u derbiju prvenstvo rešeno, Stanojević se brecnuo.

- Gde mi živimo i kako funkcionišemo ako kažete da je prvenstvo rešeno? Niko nije verovao, tu smo ne damo se do kraja. Znam da je teško. Trebalo je danas da igramo na našem stadionu, ali nismo. Vi ćete stalno da pišete da mi kukamo i tako to... Za mene prvenstvo nije gotovo dok to ne bude matematički. Ne predajemo se.

Pričao je o igračima svog, ali i protivničkog tima.

- Imate i Ohija najboljeg strelca Evrope koji Nije prišao golu. Imate Kataija i Ivanića i oni nisu prišli golu. Ne možemo biti kao Mančester siti i Liverpul, mi smo dva srpsla kluba koja su igrala osminu finala Evrope. Borio se Rikardo, bilo je teško, imate Dragovića i Erakovića koji je napredovao. Teško je, nije bilo lako.

Stanojević je prosto eksplodirao kada je saslušao kinstataciju da Partizan nije ove sezone pobedio Crvenu zvezdu u derbiju.

- Oni su dobili jedan derbi, ostali su bili nerešeno. Igramo treći derbi zaredom na njihovom stadionu. Vas 70 odsto ima u Srbiji koji su crveno-beli i zato je nama mnogo teško ovde. Relativizujete stvari... Svi ste vi ovde .. Jel Zvezda bila bolja od nas? Jedini derbi gde je bila bolja bila je tri dana posle Sparte. Jesu li bili bolji od nas na našem stadionu? Bili smo bolji 28 kola. Oni su sjajan tim, imaju sjajne igrače i trenera. Nije da nismo zaslužili, nego što nam je dato. Možda bismo izgubili 0:3 na našem stadionu, ali bi bilo drugačije - završio je Stanojević.

