NEGOVA SMRT GA JE POTPUNO RAZORILA Potresna priča o Ronaldu koju malo ko zna: Pitanje je šta bi bilo s njim da nije bilo Fergusona

Proslavljeni fudbalski as Kristijano Ronaldo prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu.

Ronaldo je u ponedeljak doživeo veliku porodičnu tragediju, beba mu je preminula na porođaju.

Jeziva vest šokirala je celu planetu, a poruke podrške Ronaldu i Georgini stižu sa svih strana.

Njegova sestra Katja Aveiro objavila je na Instagramu jednu izuzetno emotivnu poruku u kojoj je pomenula i Kristijanovog pokojnog oca.

Upravo njegova smrt bila je jedan od najtežih momenata u životu slavnog Portugalca.

Otac Kristijana Ronalda preminuo je 2005. nakon duge bolesti. Godinama se borio sa alkoholizmom, a kao posledica toga stvorili su se ozbiljni zdravstveni problemi sa jetrom zbog kojih je i preminuo u 53. godini.

Ronaldo je tada bio mladi igrač Mančester junajteda i pitanje je kako bi se njegova karijera odvijala da u najtežim momentima u životu uz njega nije bio legendarni Aleks Ferguson.

Slavni trener Mančester junajteda je svojevremeno dozvolio slavnom Portugalcu da poseti bolesnog oca iako su pred njima bili važni mečevi, ali Škot je smatrao da postoje stvari koje su veće od kluba, a jedna od njih je porodica

Svi znaju da je jedan od najboljih fudbalera u istoriji Kristijano Ronaldo jedan od najvećih "projekata" jednog čoveka - legendarnog trenera mančester junajteda, Škota ser Aleksa Fergusona.

Slavni Portugalac je u dva navrata stigao u redove "crvenih đavola", najviše zahvaljujući upravo Fergusonu. Impresivna karijera koju je Portugalac napravio pokazala je samo koliko je Fergi imao njuh za takvog talenta. Posle mnogo godina, ponovo su zajedno, a sada su za svoj klub snimili emisiju u kojoj su otkrili brojne detalje o njihovoj saradnji.

foto: EPA/PETER POWELL

A jedan iz kategorije "potresnih" svakako je onaj kada je Ferguson pustio Ronalda da ide u posetu ocu. Bilo je to baš davno, pre više od 15 godina, ali Portugalac i dalje pamti reči koje mu je čuveni menadžer tada rekao.

- On se možda ne seća toga, ali ja ću ispričati priču jer je napravio prelep gest. Rekao mi je 'Kristijano, idi na dva ili tri dana'. Bilo je to kada mi je otac bio u bolnici. Prišao sam i pitao da li bih mogao da odem i posetim ga jer sam emotivno bio veoma loše zbog toga. Tada mi je rekao da će biti teško jer imamo zahtevne utakmice, ali da mogu da odem i posetim oca. Za mene je to bilo bitno, on je uradio sve što mi je obećao u karijeri - sa velikom dozom emocije ispričao je Ronaldo.

foto: Profimedia

Naravno, svoju verziju priče imao je i čuveni trener, koji je bez premca jedan od najzaslužnijih za karijeru Portugalca.

- U slučaju Kristijana Ronalda znao sam da je njegov otac bolestan i da on želi da bude pored njega. Bio je u bolnici, a Kristijanu je bilo važno da ga poseti. Fudbalski klub u tom trenutku nije bitan, neke stvari su veće. Bez dileme, porodica je jedna od njih, nikada ne smete staviti klub ispred porodice - ispričao je Ferguson.

