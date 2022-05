GVARDIOLA JOŠ NIJE RAZGOVARAO SA UPRAVOM O NOVOM UGOVORU: Rezultat u Ligi šampiona neće uticati na moju budućnost u Sitiju

Siti je prethodne sedmice u dvomeču protiv Real Madrida eliminisan u polufinalu Lige šampiona, a to je bilo šesti put da neka Gvardiolina ekipa završi takmičenje u polufinalu najjačeg evropskog takmičenja.

On je u sezonama 2009/2010 i 2011/2012 eliminisan iz polufinala, a sa Bajernom iz Minhena u sezonama 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016. Takodje, šest eliminacija u polufinalu Lige šampiona ima i Žoze Morinjo, po čemu su rekorderi.

Gvardiola ima još nešto više od godinu dana ugovora sa Sitijem, a rekao je da sada nije pravo vreme za razgovore o produženju ugovora, pošto se Siti bori za četvrtu šampionsku titulu u Premijer ligi u poslednjih pet sezona.

On je rekao da je eliminacija razočaravajuća, ali da neće uticati na njegovu prošlost i budućnost u klubu.

foto: EPA/BALLESTEROS

"Ako produžim ugovor, to će biti na kraju sledeće sezone. Pre toga, to se neće dogoditi. Prošlo je mnogo godina i moram da vidim kako smo ekipa i mi, kako smo svi zajedno. Znajući to, ostao bih još 10 godina, ali ima vremena za to, apsolutno. Sada nije vreme, posebno ove sezone ili tokom sledeće sezone", rekao je Gvardiola, preneo je Skaj.

Upitan da li bi osvajanje Lige šampiona odredilo njegovu budućnost u Sitiju, španski trener odgovorio je: "Apsolutno ne".

"Takmičimo se izuzetno dobro u Ligi šampiona. U moje vreme u Barseloni smo osvojili Ligu šampiona sa sedmoricom igrača koji su došli iz fudbalske akademije. Ništa nije promenilo moj život. Bio sam srećan. Da, razočaran sam, želeli smo da igramo u finalu, ali to neće promeniti moju budućnost ili sadašnjost. Razlog zbog kojeg smo došli u Englesku, već je ispunjen. Želeli smo to da uradimo i uradili smo", naveo je.

Dva kola pre kraja takmičenja u Premijer ligi Mančester siti je prvi na tabeli sa 89 bodova, tri više od drugoplasiranog Liverpula.

(Beta)