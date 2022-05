ORLIĆI NAPADAJU MOĆNU FURIJU Krivokapić: Pustiću momcima da vide Piksijeve golove protiv Španije i kako Novak pobeđuje Nadala!

Kadetska reprezentacija Srbije (U17) igra u ponedeljak, 23. maja poslednji, treći meč u „grupi smrti“ na Prvenstvu Evrope u Izraelu.

Rival je višestruki prvak Evrope u ovom uzrastu, selekcija Španije, sastav koji je i sada, uz Portugal i Francusku, glavni favorit za novi naslov najbolje reprezentacije na Starom kontinentu.

Orlići su dobro startovali, u prvom kolu ostvaren je remi sa Belgijom (1:1), a zatim je savladana Turska (2:1). Dva meča, četiri boda i konstatacija da se Srbija u ovom uzrastu nalazi pred najvećim rezultatskim uspehom u poslednjih 20 godina! Naime, poslednja četiri učešća selekcija do 17 godina završila je kao poslednjeplasirana u grupnoj fazi, a samo je 2008. godine u Turskoj, imala 4 osvojena boda, koliko sada izabranici selektora Radovana Krivokapića, ali ostala je i tada bez plasmana u nokaut fazu takmičenja. Podatak sa kojim nije bio upoznat ni glavni i odgovorni za generaciju 2005…

-Iskreno da vam kažem, nismo o tome razmišljali. Ni sada me taj podatak ne opterećuje, fokus nam je samo na utakmicu sa Španijom. Kakav će odjek da bude u slučaju dobrog rezultata zaista ne znam, ali kada sve prođe, odradićemo analizu i videti šta smo sve uradili. Imali smo veoma zahtevne kvalifikacije, u prvoj fazi kvalifikacija odlučujući meč sa veoma dobrom reprezentacijom Hrvatske, zatim u elit rundi duele sa Turskom i Slovenijom, naravno i Velsom. Težak put smo prošli do Izraela, došli do meča sa Španijom i približili se plasmanu u nokat fazu takmičenja. I želimo dalje, želimo da nastavimo put - rekao je selektor Krivokapić.

Srbija se u Izraelu, po opštem mišljenju, nalazi u najtežoj grupi, a posle dva kola nalazi se na dobrom putu da izbori novi uspeh i plasman u četvrtfinale?

- Otkriću van nešto sa žreba kada smo se našli u najtežoj grupi na Prvenstvu. Rekao sam tada da je grupa najteža i najjača zato što se Srbija nalazi u njoj! I tako razmišljamo od trenutka kada smo izborili plasman na Prventvo Evrope. Gledamo sebe, gledamo da u svakom trenutku imamo odgovor na sve izazove. Ova ekipa je hrabra, ima samopouzdanje neophodno za velike rezultate. Nikada ne odustaje, upravo je to ono što nas krasi. Srce i odlučnost. Timski duh, borbenost, požrtvovanost. Naravno i kvalitet koji deca imaju. Do sada nas je to vodilo do rezultata koji smo želeli i mislim da nećemo stati.

Igrači su juče imali veoma interesantan dan. Posle treninga na plaži, treninga oporavka, zajedno sa ostalim članovima srpske ekspedicije, posetili su Jerusalim i Hram Hristovog Vaskrsenja?

- Znate kako, nemate mnogo prilika da budete učesnici velikog takmičenja kao što je Evropsko prvenstvo. Ono se igra u Izraelu i njima se upravo ukazala ta šansa, a iskreno nemate mnogo prilika da odete na jedno sveto mesto kao što je Jerusalim i Isusov grob, mesto gde je vaskrsao. Taj odlazak je bila želja svih nas, jeste put bio malo naporan, ali ništa ne utiče na ono duhovno što smo tamo doživeli svi zajedno.

Predstoji meč sa Španijom, višestrukim pravom Evrope u ovom uzrastu, i sada favoritom za naslov najbolje selekcije. Izazov je uvek izmeriti se sa najboljima?

- Naravno, upravo tako. Španija je u ovom uzrastu bila najviše puta prvak Evrope. Mi ćemo u tom meču gledati sebe, da budemo fizički spremni, taktički mudri. Znamo šta nam je cilj, a to je da prođemo grupnu fazu takmičenja. Imamo veliku šansu, momci su toga svesni, spremni su, jedva čekaju meč. Ja bih vam otkrio možda jednu tajnu, kako se pripremamo za ovu utakmicu. Večeras imamo analizu i tom prilikom pustićemo momcima da vide golove Dragana Stojkovića Piksija protiv Španije na Prvenstvu sveta u Italiji 1990. Pustićemo im i pobede Đokovića protiv Nadala. Da vide kako to rade veliki šampioni – rekao je Radovan Krivokapić.

Orlići danas imaju poslednji trening u poslepodnevnim satima, a meč sa Španijom igra se u ponedeljak, 23. maja od 16,30 (direktan prenos Sport klub).

I DIREKTOR NIKOLA LAZETIĆ STIGAO U IZRAEL Kompletirana je delegacija Srbije na Prvenstvu Evrope u Izraelu. Posle negativnog kovid testa u hotel Daniel je došao direktor mlađih kategorija FSS Nikola Lazetić. Zajedno sa koordinatorom mlađih kategorija FSS Igorom Matićem predstavlja, znanjem i iskustvom, veliku podršku stručnom štabu i igračima tokom celih kvalifikacija, kao i na samom takmičenju najboljih evropskih reprezentacija do 17 godina.

