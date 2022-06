POČELO SUĐENJE DECENIJE Sep Blater (86) stigao nasmejan u sud: Fudbal sam ja! 45 godina sam služio FIFA i sada moram da se branim

Blater je nasmejan sa svojim advokatima stigao u Savezni krivični sud u Belinconi.

"Apsolutno, apsolutno, apsolutno", odgovorio je Blater na pitanje novinara da li je uveren u svoje šanse u sudskom procesu.

"Osećam se optimistično, kao i uvek, sa prelepim suncem. Ovo je prvi dan suđenja koje će trajati gotovo dve nedelje. Bilo bi loše da nisam samouveren prvog dana suđenja. Samouveren sam", naveo je 86-godišnji Blater.

Blater je sedeo sam dok su se njegovi advokati obraćali tročlanom sudskom veću. On je na sudjenju zajedno sa nekadašnjim predsednikom Evropske fudbalske unije (Uefa) Mišelom Platinijem, za koga se verovalo da će zameniti Blatera na čelu Fife.

Legenda francuskog fudbala u sudnici sedi jedan red iza Blatera sa svojim prevodiocem.

Blater je u junu 2015. posle 17 godina na čelu Fife podneo ostavku zbog korupcionaškog skandala. Nekoliko meseci kasnije savezno tužilaštvo u Švajcarskoj otkrilo je svoju istragu u vezi sa isplatom od dva miliona dolara koliko je Blater isplatio Platiniju za konsultantske usluge 2011.

Blater i Platini su negirali nepravilnosti i tvrde da su 1998. godine postigli usmeni dogovor o toj isplati. Ta odbrana je prvo propala pred Etičkim komitetom Fife, koji ih je suspendovao iz fudbala, a kasnije i u odvojenim žalbama na Sudu za sportsku arbitražu u Lozani.

"Da li je fudbal na mojoj strani? Fudbal sam ja. Ja sam 45 godina služio Fifi, međunarodnom fudbalu i to je moj život, moj profesionalni život. Sada moram da se branim, ali odbraniću se dobro sa advokatom i to je to, jer imam čistu savest", naveo je Blater.

Očekuje se da će sudjenje trajati 11 dana, a sud će svakoga dana zasedati samo do ručka zbog Blaterovog zdravlja. On je pre 18 meseci bio u komi posle operacije srca.

Tročlano sudsko veće trebalo bi da izrekne presudu 8. jula. Blateru i Platiniju prete zatvorske kazne do pet godina, ali uslovne kazne su verovatnija opcija.

