FUDBAL ME NE ZANIMA! Neven Subotić bez pompe OKONČAO KARIJERU, povukao se iz javnosti i posvetio HUMANITARNOJ MISIJI u Africi

Sada ju je okončao, ali nije stigao to da ozvaniči.

Ipak, iako ne voli medijski da se eksponira, interesovanje nemačkih medija za njega ne manjka.

"Pratim fudbal s vremena na vreme. Ali ja ne gledam celu utakmicu, samo najvažnije momente, želim da vidim golove. Mene fudbal sam po sebi ne zanima, ali mi je drago zbog bivših saigrača", rekao je Subotić u intervjuu za "Augsburger-allgemeine".

foto: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

"Znam da ljudi lude zbog sporta. Moj otac je najbolji primer, jer on samo gleda ili se bavi sportom. Kad ga pozovem, on gleda i tenis ili drugu italijansku ligu, a mene to nervira jer je mnogo toga tako nebitno", kaže Neven koji se osvrnuo i na svoju karijeru.

"Da, imao sam sjajnu karijeru. Nekim timovima bih još mogao da dam nešto, ali i za to je potrebno vreme. Ja to nemam. Ne mogu da igram fudbal i vodim fondaciju kada imam 40 godina. Volim da se obrazujem. Želim da izgradim nešto što će vredeti više u budućnosti od nečega što svake godine postaje sve manje važno. Poslednje godine su mi bile frustrirajuće, posebno zbog mog zdravlja", rekao je Subotić.

foto: Instagram Printscreen

Poslednji klub za koji je igrao Neven Subotić bio je austrijski Altah, a pre njega imao je epizodu u turskom Denizliju, nosio je dres Union Berlina i francuskog Sent Etjena. Vrhunac karijere imao je u Dortmundu.

Neven Subotić duži niz godina ima fondaciju kojom pomaže siromašne u Africi, gde podiže bunare i brine za decu.

(Kurir sport)