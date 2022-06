ZVEZDA POČELA PRIPREME! Šampion upalio motore, cilj TITULA i LIGA ŠAMPIONA! Terzić: Više nikada ne smemo da damo FORE Partizanu

Fudbaleri Crvene zvezde okupili su se danas na pripremama za novu sezonu, a na početku je naglašeno da su ciljevi šampionska titula i plasman u grupnu fazu evropskog takmičenja, pre svega Lige šampiona.

Fudbaleri Zvezde večeras putuju na pripreme na Zlatibor, gde će biti do 19. juna. Posle toga slede im dva slobodna dana, a zatim će otići na drugi deo priprema u Sloveniju od 22. juna do 4. jula. Domaće prvenstvo, u kome crveno-beli brane titulu, počinje 9. jula.

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je da ekipa u sezonu ulazi kao nikad jači favorit i da ne sme da dozvoli da najveći rival Partizan ima bodovnu prednost, kao što je bilo prošle sezone.

foto: Starsport

"Čestitam na duploj kruni i sjajnim rezultatima koje ste ostvarili prošle sezone. Znate dobro da nema minulog rada i stare slave, čekaju nas žestoke i kratke pripreme, 9. jula kreće prvenstvo, a 2. avgusta kvalifikacije za Ligu šampiona. Očekivanja su velika, veća nego prošle godine, a one tamo godine biće veća nego što su sada. Ova godina je specifična jer prvo mesto u prvenstvu donosi direktan plasman u Ligu šampiona", rekao je Terzić fudbalerima na okupljanju.

Zvezda je odbranila titulu prošle sezone, nakon što je nadoknadila sedam bodova zaostatka za Partizanom. Takođe, odbranila je i Kup, pobedom protiv Partizana u finalu, 2:1.

"Nikad više da ne dozvolimo onih sedam bodova fore, samo našom nepažnjom, pet protiv Surdulice i dva protiv Vojvodine, da damo prednost Partizanu. Kvalitet je bio toliko na našoj strani, naravno da smo zato šampioni. Nemojte da otežavamo sebi i gledamo bilo kome u leđa. Biće tu sad i Vojvodina pojačana, Čukarički, biće teže prvenstvo nego što je bilo", ocenio je Terzić.

"Imamo kostur tima, istog trenera, isto rukovodstvo, dobro se poznajemo. Ulazimo kao nikad jači favoriti, to je breme i odgovornost. Znate da nema opuštanja", dodao je generalni direktor crveno-belih.

foto: Starsport

Trener crveno-belih Dejan Stanković rekao je da su rezultati iz prošle sezone arhivirani i da danas počinje novo poglavlje.

"Ciljevi su jasni, pritisak je isti, očekivanja velika, ciljevi ogromni, ali to je Crvena zvezda. Znamo šta nam je činiti i kakve smo pouke izvukli iz prošle godine. Ne bih želeo da se to ponavlja, ali da smo odrasli - odrasli smo, kao grupa, celina, klub. Vidim da rukovodstvo želi Ligu šampiona, mi ćemo uraditi sve da do toga dođe, to je naš zadatak, obaveza, daćemo sve od sebe, videćemo dokle ćemo stići", naveo je.

Sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela rekao je da su zahtevi i ciljevi uvek isti - šampionska titula i plasman u grupnu fazu evropskog takmičenja.

"Voleli bismo da to bude Liga šampiona. Prošla sezona je bila veoma uspešna, verujem da možemo da budemo još bolji i bićemo i bolji i jači. Očekujem od vas da budete još bolji, dobro da se pripremimo i da ove godine ostvarimo najveće ciljeve", naveo je on.

Predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović rekao je da veruje da ekipa može u predstojećoj sezoni da ostvari vrhunske rezultate.

"Verujem da imamo ovoga puta više snage da ponovimo rezultate od prošle godine i da u evropskim takmičenjima malo skočimo, ako može u grupnu fazu Lige šampiona jer ima momaka koji su dva puta učestvovali u tom takmičenju. Želim pre svega zdravlje i sreću vama i vašim porodicama i da se svi sledeće godine u isto vreme radujemo", rekao je Mijailović.

1 / 5 Foto: Starsport

