PRVO POLUVREME ZA UDŽBENIKE! Piksi: Pad koncentracije pokvario utisak!

Piksi je istakao je da je loših pet minuta drugog poluvremena sa Slovenijom koštalo "orlove" pobede (2:2).

"Odigrali smo prvi deo utakmice savršeno. Nisam video manu i grešku. Potpuna dominacija, stil igre koji Srbija teži da igra. To je ono što moramo da nastavimo. Desilo se to u nastavku, pad koncentracije od pet minuta i to nas je koštalo", rekao je Piksi i upozorio:

"Ovo je takmičarska utakmica, nije u domenu prijateljske. Njima je stalo da dokažu da nisu baš tako loši. Sigurno da je prvi gol, a potom i drugi predstavio šok za nas i elan za njih. Oni su trčali i izgarali. Nemam šta da zamerim igračima kako su izdržali četiri utakmice u 11 dana. Mislim da je rezultat 2:2 možda realan, ali smo mogli i do pobede. Ostale su dve utakmice, šest bodova. Moramo na pobedu i u jednoj i u drugoj", smatra Stojković.

Prvo poluvreme je model onoga što Piksi želi od igrača

"Ako gledate prvih 45 minuta to je nešto što treba da uđe u udžbenike. Kako jedan tim u sistemu može da dominira, da se protivnik ne vidi na terenu. Glupo je porediti i praviti komparaciju ove četiri utakmice. Ko god da je igrao dao je maksimum. Moramo nastaviti da igramo lep fudbal", zaključio je Stojković.

Kurir sport