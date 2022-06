ŽESTOK RAT PRVOG ČOVEKA PSŽ I PREDSEDNIKA LA LIGE! Novinar: Brine li vas TUŽBA koju je Tebas podneo? Al-Kelaifi: Ko je Tebas?!

Predsednik Pari Sen Žermena Naser Al-Kelaifi osudio je danas "lekcije" predsednika španske fudbalske lige Havijera Tebasa, koji je tužio francuski klub i Mančester siti optužujući ih za kršenje finansijskog fer-pleja.

"Ko je Tebas? Ja nikome ne delim lekcije i ne mešam se u rad drugih klubova ili liga. Nepristojno je pretvarati se da drugima govoriš šta da rade. Ne primam lekcije od onih koji Ligu šampiona vide kao pretnju sopstvenom prvenstvu", rekao je Al-Kelaifi za Gazeta delo Sport.

Al-Kelaifi je predsednik Evropske asicijacije klubova (ECA) koja se protivi osnivanju Superlige, a čiji projekat podržavaju dva najveća španska kluba Real Madrid i Barselona.

"Real je zaslužio da osvoji Ligu šampiona. Danima su proslavljali taj uspeh a sada žele da ubiju to takmičenje", naveo je on.

"Meni je zadovoljstvo da vidim Ajaks u polufinalu ili Totenhem u finalu. Rado se sećam svojih prvih putovanja u Evropu sa Pari Sen Žermenom, u Salcburg (2011. u Ligi Evropa). Navijači su bili bez majica po hladnom vremenu, to je duša fudbala. Nije pošteno da im se to uskrati zbog zatvorene lige, nećemo dozvoliti da se to dogodi", dodao je predsednik pariskog kluba.

Španska fudbalska liga potvrdila je prošle nedelje da je podnela tužbu protiv Pari Sen Žermena i Mančester sitija za "kontinuirano kršenje pravila" finansijskog fer-pleja.

Tebas je jedan od najglasnijih kritičara klubova klubova koje podržava država, pre svih Katara koji finansira Pari Sen Žermen i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji podržavaju Mančester siti. On smatra da ti klubovi podrivaju pravila finansijskog fer-pleja koje je odredila Evropska fudbalska unija (UEFA) i narušavaju ravnotežu sportskog i ekonomskog takmičenja.

