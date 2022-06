DANILO PANTIĆ: Moramo da uzmemo više od 100 bodova da bi bili šampioni! To je JEDINI način da se dođe do pehara

Partizan gotovo da neće imati pravo na kiks u narednom prvenstvu, jer fudbaleri crno-belih najavljuju juriš na više od 100 bodova!

To su reči Danila Pantića, koji se oporavio od povrede kolena.

„Kad pogledaš sa smo sezonu završili bez trofeja... Nezasluženo. Cele sezone moraš da igraš dobro, nemaš vremena za opuštanje. Naša liga je takva da nemaš pravo na kiks. Crvena zvezda je sa 100 bodova osvojila titulu. Znači, moraš da uzmeš više od 100 da bi bio šampion. To je jedini način da se dođe do pehara. Svima nam je to jasno. Trudimo se da u svaku utakmicu uđemo maksimalno, da ne damo sebi pravo na grešku, iako će ih biti, prirodno“, - jasan je Pantić.

Nije bilo lako prethodnih nedelja i meseci.

„Fudbalerima je najtežu kad nisu na terenu, u početnom peridou posle operacije ne razmišljaš o fudbalu, nego kako da šetaš normalno, bez štake, onda se javi velika želja, ali ne smem da žurim dok sve ne zaraste. Bilo je perioda da sam maltene po ceo dan provodio u teretani kako bih jačao koleno, normalno je da se u nekom trenutku javi strah, jer niko ne voli da ponovo prolazi kroz ovo. Zato ja verujem ljudima s kojima radim, oslanjam se na njih i ne pravim se mnogo pametan“, - poručio je fudbaler Partizana.

Kurir sport