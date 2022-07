NOVA RUNDA RAZGOVORA ZVEZDE I CENTARFORA: Pešić pričao o pregovorima o POVRATKU, uslovi su dogovoreni, čeka se još samo ODLUKA

Delovalo je da Aleksandar Pešić ne želi da se vrati u srpski fudbal i da ima probleme sa nekim u Crvenoj zvezdi, međutim još uvek postoji šansa da centarfor ponovo obuče crveno-beli dres.

Pešić je na stadionu Rajko Mitić gledao utakmicu prvog kola Mozzart bet Super lige, a nakon toga je razgovarao sa Zvezdanom Terzićem, Mitrom Mrkelom i Dejanom Stankovićem.

Demantovao je da je u lošim odnosima sa ljudima iz kluba.

"Ja kad god sam u Srbiji dođem da gledam Zvezdu. Naravno, pričao sam sa direktorima Mrkelom i Terzićem. Nemamo mi tu šta konkretno da se dogovaramo, pitanje je samo moje odluke i porodične situacije. Imam dete od četiri godine koje će za dve godine da krene u školu, drugo je na putu. Ja sam rekao "ne" na početku pregovora Zvezdi, ali se onda izjava da "nemam kvalitet za Zvezdu" pogrešno prenela, međutim stojim iza toga što sam tada izgovorio. Ta moja izjava se nije odnosila na Upravu kluba ni na stručni štab, sa kojima sam u super odnosima. Kada je bilo finale Kupa bio sam u svlačionici… Nemam sa njima problem. Imam problem sa pojedinim novinarima. Zašto? Pričao sam za jedan portal koji me je pogrešno preneo. Pored toga, dosta toga je osporavano i omalovažavano u našoj ligi. Pričam samo u svoje ime, ne mogu da branim druge i nisam na Zemlji da ispravljam neku nepravdu, ali ti moji prijatelji su osporavani u Super ligi, da li su to od strane novinara ili nekog drugog – ne ulazim u to. Sada je sve dostupno, iako ne želiš nešto da vidiš ti ćeš videti", rekao je Pešić za "Meridian sport".

On je nastavio da govori o onome što ga muči.

"Ljudi daju pravo za sebi dosta da vređaju. Meni je bitno šta moja žena i deca misle o meni i zato sam rekao da nemam kvalitet za Zvezdu. Hoćeš da me vređaš zato što nemam kvalitet? Pa ja sam to već sam priznao! To je svuda negde normalno, ali je kod nas to ekstremnije blaćenje što je mene pogađalo. Uvek me na Marakani dočekaju lepo. Posle Zvezde sam dobio najveći ugovor u karijeri! Te druge sitnice su mene pogodile. Govorili su mi Terza i Mrkela: "Pa ne možeš da budeš toliko osetljiv", ali ja sam samo takav, ja ne mogu da se promenim u 30. godini. Ne muči me šansa koju sam promašio protiv CSKA i to se dešava. Špic sam… Ali, uvek novinari pišu da dolazi ovaj ili onaj, a ja znam da sam uvek prva opcija Zvezdi! Znam ako dođem da ću dati maksimum. Ima i nekoliko trenera u Super ligi iz mojih mlađih kategorija na koje se ta izjava odnosila".

Na kraju je dodatno pojasnio na šta su se odnosile njegove reči.

"Taj na koga sam ja ciljao i ti na koje sam ciljao će se pronaći u svemu tome. Najvažnije je za mene šta misli supruga i moje dete. Pa jednog Đokovića osporavaju i ne valja im?! A ja sam neki osrednji fudbaler i sada sam ja tu kao došao da nešto kažem? Spreman sam na sve".

foto: Starsport©

Pešić je govorio i o izazovu koji bi predstavljao njegov povratak u Zvezdu.

"Ima tih stvari koje me peku iz prošlosti. Nismo pričali o finansijama i ugovorima – to se već sve zna. Ostaje ako kažem “da” se dogovore sa Karagumrukom. Ja sam vezan još godinu dana za turski klub, treniram, u planu je da idem na pripreme… Pričao sam šta me muči da se vratim i drago mi je da sam imao prilike da to sada razjasnim. Da se razumemo, nema većeg izazova kada te Zvezda zove! Jeste pritisak, ali se boriš za nešto veliko. To su neke sitnice koje sam pokušao da objasnim Dekiju, Terzi i Mrkeli koji su iskusniji od mene – pričali su mi gde grešim, šta sam sebi ubacio u glavu… Ja sam se sa Terzom video tri-četiri puta, dovodio sam sina da gleda utakmicu, sa Mrkelom sam dobar još iz U17 reprezentacije pa do dan-danas. Daleko od toga da sam ja rekao tu izjavu da sam ja dobar, a drugi igrači – loši. To sam uradio da bi ljudi malo više cenili domaći fudbal".

Napadač je poručio da će biti u kontaktu sa sportskim direktorom crveno-belih.

"Danas ću se opet čuti sa Mrkelom i popričati o nekim stvarima, mi smo posle utakmice sa Radničkim ostali sat i po. Imao sam priliku da pričam sa jednim Dekijem Stankovićem! Meni je čast što sam uopšte pričao sa njim. Legenda. Mrkela isto. Opet ti je čast da te svi hoće. Isto je i veliki pritisak. Zvezda je ozbiljna ekipa imaš tu Kataija, Borjana, Dragovića, Ivanića – to su majstori fudbala! Došla su i dobra pojačanja. Privlači me. Izazov je. Ima dosta pluseva i minuseva. Imam 30 godina, nisam više klinac", zaključio je Aleksandar Pešić za "Meridian sport".

