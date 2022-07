BUKARIJEV DEBI IZ SNOVA: Navijači me oduševljavaju, nadam se da će ih biti sve više

Iako je postigao čak tri gola, od kojih su dva poništena (prvi zbog penala, drugi zbog ofsajda), jedan je ipak ostao na kontu brzonogog Ganjanina, kom su najveći utisak sa prve utakmice - navijači.

- Može se reći da sam imao debi za poželeti. Ekipa je pobedila, a ja sam postigao gol i ono što je najvažnije osetio atmosferu koju prave Zvezdini navijači. Igrao sam na Marakani kao fudbaler Genta, ali zbog korone su tribine bile prazne, a sada sam oduševljen. Nadam se da će još više biti ljudi u subotu protiv Kolubare, jer je zaista uživanje igrati uz takvu podršku. Uverio sam se da su navijači zaista 12. igrač u Crvenoj zvezdi, iako sam i pre dolaska gledao snimke atmosfere i bio nestrpljiv da sve to doživim - počeo je Bukari.

foto: Starsport

Čitava ekipa delovala je odlično protiv Radničkog, a Bukari veruje da će protiv Kolubare, u meču koji je na programu u subotu od 20 časova, biti još bolji.

- Bili smo zaista dobri, iako moram da priznam da me je i Radnički prijatno iznenadio. Izuzetno su brzi i imaju dobru kontru, ali smo zaista pokazali kvalitet i generalno uspeli ubedljivo da trijumfujemo. Nadam se sličnom epilogu i u sledećem meču, a s obzirom na to da se iz dana u dan osećam sve bolje ovde, verujem da će i moje partije ići uzlaznom putanjom, kao i čitavog tima. Takođe, moram još jednom da pohvalim navijače i da ih pozovem da dođu u još većem broju i u narednom meču, jer nam je to od izuzetne važnosti - podvukao je Bukari.

Kurir sport