NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA U SRPSKOM FUBALU: Trener Radničkog izdiktirao CEO TIM koji će igrati protiv Partizana

Trener Radničkog iz Niša Tomislav Sivić izjavio je danas da je njegova ekipa motivisana i naoštrena i da će ići na pobedu protiv Partizana u predstojećoj prvenstvenoj utakmici, kao i da u tom meču računa na fudbalera Stefana Mitrovića, za koga je zainteresovana Crvena zvezda.

"Imamo najteži raspored. Posle Zvezde nam sledi meč sa Partizanom, koji je dobro otvorio šampionat i sigurno će ovde doći po pobedu. Mi to znamo, poštujemo njihovu ambiciju, ali imamo isti cilj. Igramo u Nišu i želimo trijumf. Igraćemo otvoreno i napadački kao na 'Marakani', a nadam se da ćemo sada biti mnogo uspešniji u realizaciji", rekao je Sivić na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Radničkog u petak od 20 časova u Nišu igraju protiv Partizana, utakmicu drugog kola Mozzart Super lige Srbije.

Radnički je prošlog vikenda u prvom kolu izgubio od Zvezde 0:4, a Partizan je sa 4:0 u Ivanjici pobedio Javor.

"Partizan igra drugačije od Zvezde, a najveća opasnost preti nam od Rikarda, koji je sjajan napadač. Partizan je dobro ukomponovan tim, sa kvalitetnim fudbalerom na svakoj poziciji. Kolega Ilija Stolica je trener koji do cilja voli da dolazi kroz pas igru i to je njegov tim dobro demonstrirao u Ivanjici. Da bi to usavršio trebaće mu vremena, ali se na toj utakmici jasno videlo šta on hoće od svoje ekipe i mi smo se temljeno pripremili da to zaustavimo i pokušamo da se nametnemo. Spremni smo i motivisani i ulazimo u meč naoštreni, sa velikom željom da zabeležimo pobedu na našem stadionu", naveo je Sivić.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

On je rekao da u eri modernih tehnologija ne može da sakrije koji će sastav izvesti, pa je izdikirao tim.

"Kao što mi otprilike znamo ko će igrati za njih, tako i oni znaju ko će igrati za nas. Duel protiv Partizana će početi sledeća postava: Drobnjak, Aksentijević, Savić, Tolordava, Mlađović, Pejović, Marjanović, Dimić, Jovanović, Mitrović i Petrov. To je najbolje što sada imamo, a nedostaje nam samo Jamkam, koji se polako oporavlja nakon što je bolovao od malarije", naveo je Sivić.

Zvezda je zaintersovana za fudbalera Stefana Mitrovića, a Sivić je rekao da na njega i dalje računa i da će igrati protiv Partizana.

"Mitrović je igrač Radničkog, pripreman je za ovaj susret i on će sigurno igrati protiv Partizana. Šta će biti posle toga, nije pitanje za mene, već za upravu kluba. Voleo bih da on ostane ovde, to je najbolji igrač na toj poziciji u našoj ligi, ali svestan sam da je tražen i da ćemo ga teško zadržati. Dejan Stanković je nakon našeg meča bio oduševljen partijom i mogućnostima Mitrovića, odmah je na licu mesta izrazio interesovanje za njega i mene nimalo ne čudi da se on našao na radaru šampiona Srbije", rekao je.

"Zaista ne znam dokle je to stiglo, voleo bih da on ostane, jer ćemo u suprotnom biti prinuđeni da značajno promenimo koncepciju, pošto se radi o igraču koji pravi značajnu razliku na terenu", dodao je trener niškog tima.

Kurir sport