ON JE PREVARANT! Holanđanin ŽESTOKO udario na jednog od najboljih fudbalskih insajdera na svetu

Urednik holandskog "Telegrafa" je optužio Fabricia Romana da je prevarant koji kopira vesti od svetskih novinara.

Marsel van der Kran je pokušao je da skrene pažnju fudbalskoj javnosti da nije sve onako kako izgleda, kada je u pitanju najpoznatiji fudbalski insajder Fabricio Romano.

Italijan je definitivno najbolji u svom poslu, što govori činjenica da uživa poverenje miliona ljudi koji vole fudbal. Ipak, kada ste u nečemu najbolji, često ćete nailaziti na osporavanja i kritike. Jednu takvu je iskusio Romano od strane holandskog urednika.

Holanđanin je optužio Romana da on samo kopira vesti sa svih svetskih sajtova, a onda to predstavlja kao svoje informacije.

- Fabricio Romano, on je tip transfer gurua, ali on je broj jedan u kopiranju vesti sa sajtova. Na dan kao današnji, vi možete da vidite da dva minuta posle naše vesti, Fabricio Romano dolazi sa ''vrlo ekskluzivnim vestima'' oko Antonija, koji nije bio na treningu Ajaksa. I onda cela Evropa misli ''vau, on sve stiže da otkrije''. Ali on samo krade sve vesti od svakog novinara iz svake zemlje. Ali to je dozvoljeno, nema veze. Takvi ljudi se samo ponašaju kao da imaju kontakte svuda, ali zapravo samo kopiraju tuđe - objasnio je Van der Kran. Fabricija Romana na društvenoj mreži Tviter prati 11,1 miliona ljudi, a od izveštavanja o fudbalskim transferima napravio je ozbiljan biznis.

