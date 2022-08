MAKABI URADIO ONO ŠTO ZVEZDA NIJE: Zvezdin rival stigao u Beograd! Trener Makabija: Spremni smo za Marakanu i penale ako treba!

Fudbaleri Makabija iz Haife stigli su u Beograd pred revanš meč sa Crvenom zvezdom u plej ofu za Ligu šampiona.

Izraelci su prvi meč dobili sa 3:2 i utorak će u grotlu Marakane pokušati da sačuvaju minimalnu prednost.

Makabi je odradio trening na Marakani po dolasku, što zanimljivo Zvezda nije učinila u Izraelu.

Nakon toga gosti su održali konferenciju za medije.

foto: @starsport

Prvo pitanje za trenera Makabija iz Haife bilo je vezano za najboljeg igrača i dvostrukog strelca iz prvog meča Franzadi Pjera

"Trebalo bi da trenira i ne vidim razlog zašto ne bi igra" jasan je bio Barak Bahar, pa nastavio:

"Došli smo da igramo našu igru. Da kontrolišemo, da pritiskamo, da budemo Makabi iz Haife. Moramo da znamo kako da reagujemo na situacije na terenu. Rizikovali smo kad smo bili u zaostatku kod kuće i uspeli smo da preokrenemo rezultat. Biće to jedna izbalansirana utakmica".

Bahar je priznao da su vežbali penale.

" Ako dođete do penala, bitno je ko je završio utakmicu. Da, radili smo na njima. Morate uvek da budete spremni " poručio je Izraelac.

Dotakao se i atmosfere.

" Stadion me ne opterećuje, imamo iskusne igrače. Ipak, moramo da se nosimo sa atmosferom i nema sumnje da ćemo to uraditi. Za razliku od Olimpijakosa, biće duplo veći broj navijača i vrelija atmosfera. Očigledno je da prtitisak kod oba tima postoji, a kako vreme bude prolazilo on će se prebaciti na njih. Otvaranje utakmice je svakako važno", zaključio je Bahar.

