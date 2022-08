MAKABI MORA PASTI U GROTLU MARAKANE Stanković pred najvažniji meč u sezoni: Sigurno je da će biti drugačije nego u Haifi

Podsetimo, fudbaleri Crvene zvezde izgubili su u Haifi od Makabija sa 2:3, u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a priliku za "popravni" imaju na svom terenu.

Revanš utakmica se igra u utorak, 23. avgusta, od 21.00 čas i to je poslednja šansa da se crveno-beli nađu u Ligi šampiona. Jedno je jasno - Makabi mora pasti u grotlu Marakane.

Uoči ove utakmice na konferenciji za medije o očekivanjima govorio je strateg tima sa Marakane Dejan Stanković.

"Teren je jedino mesto gde možete da upoznate i sebe i svoje rivale. U pitanju je jedna brza, napadačka ekipa. Sigurno da će utakmica biti drugačija nego u Haifi. Ja sam optimista pred meč i nadam se pobedi", rekao je Stanković na početku konferencije.

foto: www.crvenazvezdafk.com

"Svaka utakmica je utakmica za sebe, kao i svaki stadion. Mi to poštujemo, ali obožavamo da igramo na Marakani. Pričao sam prošle godine da zavisi od igrača do igrača, da li će se uplašiti Marakane, ali je sigurno da će ona naše igrače poslati mnogo jače na teren. Mi smo se saživeli sa tom atmosferom. Kroz neke anegdote i šale rekli smo "Neka Marakana izjednači, a mi ćemo se potruditi da pobedimo"" optimističan je Stanković i dodaje:

"Svaki rezultat je u igri. Može doći i do penala. Ako se to desi, faktor navijača više ne postoji. Tada sve zavisi od smirenosti igrača, ali ima da se prođe dugačak put dok se ne dođe do izvođenja penala", oprezan je Stanković.

(Kurir sport)