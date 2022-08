MARAKANA DA BUDE U CRVENOM I BELOM: Zvezda ništa ne prepušta slučaju, VIZUELNI SPEKTAKL ruši Makabi

Sprema se Crvena zvezda za utakmicu protiv Makabija i to na svim nivoima. Dok fudbaleri vredno treniraju, dotle se PR i marketing tim brine da publika bude 12. igrač na najvažnijoj utakmici u sezoni.

foto: FK Crvena zvezda

Trijumf nad Makabijem od dva gola razlike doneo bi Crvenoj zvezdi treći put u istoriji plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Tim povodom, klub se oglasio preko društvenih mreža:

"Za samo dva dana nas očekuje do sada neviđeni spektakl - Marakana cela crveno-bela! Pred izabranicima Dejana Stankovića je poslednja prepreka na putu do plasmana u grupnu fazu Lige šampiona, a kako bi to i bilo ostvareno, podrška zvezdaša i prepuna Marakana su neizostavne.

Naš verni navijač Zvezdan Zvezdanić će kao i uvek biti Zvezdin 12. igrač, a on vas podseća na instrukcije za ostvarenje posebne koreografije: zapad i istok u crvenim majicama, sever i jug u belim. Dođite da napravimo novi crveno-beli spektakl koji će obići svet."

