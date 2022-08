IZGUBLJENA DOBIJENA UTAKMICA: Zvezda se pita u revanšu! Stanković ne sme da prokocka ovakvu priliku za plasman u Ligu šampiona

Piše: Aleksandar Radonić

Crvena zvezda izgubila je dobijenu utakmicu u Haifi protiv Makabija. To je opšti utisak svih poklonika crveno-belih boja. Navijači i celokupna srpska javnost ubeđeni su da će sledećeg utorka Marakana proključati i da će u njenom grotlu Izraelci biti progutani.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ali, krenimo redom. Opšti je utisak da je Crvena zvezda pobedila samu sebe u Haifi. Da je bilo previše tehničkih i taktičkih grešaka za ovaj nivo takmičenja. Hvatali su se za glavu čelnici Crvene zvezde u loži stadiona "Sami Ofer" posle dva gola Makabija za svega deset minuta i gubitka kapitalne prednosti od 2:1, sa kojom su crveno-beli krenuli na odmor.

Prosto je neverovatno da je Crvena zvezda posle preokreta odustala od svoje igre kojom je ugušila protivnika, uhvatila ga za vrat, priterala uza zid... Kad god su igrači srpskog kluba napadali i diktirali tempo, Makabi je bio u problemu. Jednostavno, nije imao rešenje za igru protivnika kada bi bio napadnut. U takvoj konstelaciji snaga Crvena zvezda je mlela protivnika. Otuda deluje neshvatljivo da se odstupi od takvog načina igre i prepusti defanzivi, koju su Izraelci jedva čekali. U segmentu kada se protivnik brani Makabi pokazuje svoj ubitačni karakter, gde do izražaja dolaze vezni igrači Šeri i Haziza, a onda kao produkt njihove igre i napadač Pjero.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Previše izgubljenih lopti imali su Gelor Kanga i Kings Kangva na sredini terena. Takve stvari ne mogu i ne smeju da se dešavaju u utakmici visokog intenziteta koja donosi prolaz u Ligu šampiona. Tandem momaka iz Gabona i Zambije ima radijus kretanja unapred, pa su prilično beskorisni za sve ono što se dešava bočno i iza njih. Baš u tom segmentu igre nedostajao je Seku Sanogo, koji bi sprečio toliki obim prodaje lopti na sredini koje su otvarale Makabiju prilike za njihov ubitačni kontranapad.

Daleko više očekivalo se od Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija, međutim Izraelci su ih dobro zatvarali, tako da njihova kreativnost nije nikako mogla da dođe do izražaja. Osman Bukari je ponovo bio najbolji fudbaler Crvene zvezde, uz Aleksandra Pešića koji je mogao da se proslavi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Zadnja linija Crvene zvezde bila je pristojna, mada je evidentno da se talenat i agresivnost sjajnog Erakovića guši uz desnu aut liniju i da je momak daleko korisniji u sredini. Dragović je imao bojazan od žutog kartona, koji bi uslovio pauzu u Beogradu, pa je igrao rezervisano, dok je Milunović izuzetnu partiju prosuo lošom intervencijom kod drugog gola Makabija, kada je izgubio direktan vazdušni duel sa Pjerom.

Očekivali su navijači Crvene zvezde da izmene budu prave, međutim one su donele još jednu dozu defanzive, posle koje su usledili golovi Makabija. Kreativne Kataija, Bukarija i Ivanića zamenili su Srnić, Sanogo i Mitrović, koji sem momka iz Senegala, nisu pokazali ama baš ništa u Haifi. Kapiten Borjan nije bio na očekivanom nivou, ali je i kao takav u situaciji "1 na 1" skinuo Izraelcima zicer i spasao Zvezdu četvrtog primljenog gola.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Dejan Stanković je sigurno uvideo sve greške. Kad je zaigrao ofanzivnije to mu se isplatilo, čim je pokušavao da igra defanzivnije bio je kažnjen. Sjajno je odreagovao sa Bukarijem, kojem je sa vrata skinuo odbrambene zadatke i tada je momak iz Gane činio čuda po terenu, a levi bek Makabija će od njega imati noćne more. Verujemo još veće posle revanša u Beogradu. Sa druge strane, nedopustivo je da ekipa padne posle vođstva od 2:1 i olako za desetak minuta prokocka teško stečeni kapital. Sve to podsetilo je na Omoniju i Šerif i bolne eliminacije. Ipak, treba verovati u Dejana i momke, uzdati se u 55.000 navijača sledećeg utorka.

Crvena zvezda jeste bolji i kvalitetniji tim od Makabija. Tu nema dileme. Setimo se samo Salcburga 2018, ili Jang Bojsa 2019. godine. Da se ne zavaravamo, obe ekipe su bile daleko kvalitetnije od Makabija iz Haife. Određene greške treba ispraviti. Ne sumnjamo da će se to i desiti. Neka se ponovi 2017. godina i dvomeč sa Krasnodarom. Tada je Zvezda poražena u Rusiji identičnim rezultatom kao sada u Izraelu 2:3. A, onda je Marakana učinila svoje, pao je Krasnodar, verujemo da će pasti i Makabi.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Prilika koja se crveno-belima ukazuje u utorak je nešto što se ne sme propustiti. Crvena zvezda je evropski šampion iz 1991. godine, prirodno je da se nađe u elitnom takmičenju, to je njen genetski kod, mesto koje joj pripada. Međutim, kako reče Dejan Stanković, nije lako doći do Lige šampiona... Valja se pomučiti. Pa, kad je tako, neka se na muci pokažu junaci.

