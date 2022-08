TRENER ZVEZDE DEJAN STANKOVIĆ POTPUNO UTUČEN: Ostaje ogromna ŽAL i velika PROPUŠTENA ŠANSA!

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković je bio skroz utučen posle bolne eliminacije od prvaka Izraela iz makabija iz Haife. Crveno-beli su imali dva gola prednosti u prvom poluvremenu i bili su nadomak evropske elite, ali su onda sve prosuli.

- Do tog nestretnog gola u zadnjim sekundama prvog poluvremena išlo je sve kako smo zamislili. Videlo se da je to uticalo u nastavku susreta. Dosta duela, oduzetih lopti, golovi, odbranjen penal... Imali smo i prinudne izmene i autogol... To ne može da se opiše. Ne znam šta bih rekao, jer su pomešane emocije. Naša je bila greška, svi smo pogrešili i svima nama je treško. Ali, sada moramo biti jaki. Moramo da se okrenemo obavezama u domaćem prvenstvu i Ligi Evrope, koja je takođe jako takmičenje - rekao je Stanković.

Šef stručnog štaba crveno-belih nekoliko puta je ponovio da sada svi mora da budu jaki.

- Detalji odlučuju ko ide dalje, ovoga puta su odlučili da to bude Makabi. Ostaje ogromna žal i velika propuštena šansa. Prilazio sam igračima posle utakmice, da ne leže na travi... Moraju biti jaki, jer život ide dalje. Mi smo klub koji uvek teži ka boljem. Fudbal je nepredvidiv, detalji odlučuju. Nastavljamo naše prvenstvo koje vodi u Ligu šampiona - zaključio je Dejan Stanković.

Kurir sport