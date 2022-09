KRIZA??? MA, VAŽI! Klubovi spiskali MILIJARDE u ovom prelaznom roku! Englezi opet najviše trošili: Ovo su najskuplji transferi!

Završen je letnji prelazni rok za fudbalere.

Verovali ili ne, klubovi su za pojačanja izdvojili fascinantnu sumu od oko pet milijardi evra, a čak 4,5 milijardi spiskale su ekipe iz Top 5 najjačih liga Evrope.

Dakle, krize ipak nema za bogate fudbalske gigante.

Naravno, kao po pravilu, najviše su trošili Englezi. Sama liga čini klubove bogatim, pa su Premijerligaši mogli sebi da prijušte brojna pojačanja. Verovali ili ne, Notingem Forest koji je tek ušao u ligu doveo je čak 21 fudbalera. Trošili su svi: Čelsi, Junajted, Siti, Liverpul, Njukasl.... Ukupno 2,2 milijarde evra premijerligaški klubovi spiskali su na transfere igrača. Na drugom mestu su Italijani sa 746 miliona, Nemci su potrošili 483 miliona, Francuzi 474 miliona, a Španci 461 milion evra.

Kada je reč o klubovima, Čelsi je najviše odrešio kesu. Novopečeni vlasnik Plavaca Ted Boli nije štedeo ovog leta, pa je londonski klub izdvojio oko 280.000.000 evra za pojačanja. Čelsi je pomerio lične granice i režirao tako jedan od najizdašnijih prelaznih rokova u istoriji ovog sporta.

Najskuplji igrač u ovom prelaznom roku je Brazilac Entoni Santoš. Stigao je iz Ajaksa u Mančester junajted u transferu vrednom 100 miliona evra (95 miliona plus pet kroz bonuse).

Na drugom mestu je novi fudbaler Čelsija Vesli Fofana 80,4 miliona, a treću poziciju zauzima Orelijen Čuameni 80 miliona evra.

🚨 The biggest transfers of the summer window: €95M 💰 Antony 🇧🇷 €81M 💰 Wesley Fofana 🇫🇷 €80M 💰 Tchouaméni 🇫🇷 €75M 💰 Darwin Núñez 🇺🇾 €71M 💰 Casemiro 🇧🇷 €70M 💰 Isak 🇸🇪 €67M 💰 De Ligt 🇳🇱 €65M 💰 Cucurella 🇪🇸 €60M 💰 Haaland 🇳🇴 pic.twitter.com/C3Grjqpb39