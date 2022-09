ZDJELAR ODUŠEVIO RUSE KADA SU GA PITALI O BRATSTVU SA SRBIMA: Imamo jednog Boga, kad dođete u Srbiju shvatićete o čemu pričam

Saša Zdjelar stiga je ovog leta u CSKA iz Moskve. Iako se još nije izborio za mesto u startnih 11 Armejaca, ruski novinari ga vole, jer ne odbija intervjue.

foto: Profimedia

Ruske izveštače interesovalo je šta to spaja Ruse i Srbe, da se nazivaju braćom.

- Imamo jednog Boga. Prilično isti način života. U stvari, naša veza se ne može objasniti rečima – doći ćete u Srbiju i sve ćete razumeti. Način na koji te ljudi prihvataju, kako pokušavaju da pomognu, čak i bez znanja jezika - rekao je Saša Zdjelar za portal Sport 24 i dodao:

- Zoran Tošić mi je pre prelaska rekao „Idi, čak i ako moraš peške do Moskve". Ali ja sam malo sumnjao. Prelazak u Rusiju za mene je definitivan korak napred. Sve vreme dok smo igrali u Partizanu pričao je o CSKA kako je to divan klub. Zajedno sa Nathom, koji je u Srbiju došao pre tri godine. Govoril su "tamo smo se osećali kao kod kuće". Ni jednu lošu reč. I sam sam znao za ovaj klub kada sam prvi put počeo da igram fudbal. Ovo je veliki klub. Posebno u Srbiji.

foto: Starsport

Upitan da li bi voleo da u CSKA postane kapiten, kada se penzioniše Igor Akinfejev, Zdjelar je rekao:

- Da li želim jednog dana da dobijem kapitensku traku od Akinfejeva? To je san. Ispričaću vam jednu priču. Kada sam prvi put došao u Partizan, jedan od mojih idola bio je Saša Ilić. Bio je kapiten više od 20 godina - najveći igrač ikada. I ja sam postao kapiten posle njega. Posle samo tri godine u klubu! Tako da znam kakav je to ponos i odgovornost u isto vreme. Posle Akinfejeva biće teško izabrati nekog novog. Igor nije samo kapiten, on je ovaj klub. Ponosan sam što igram uz njega. I, naravno, biće mi drago ako posle Akinfejeva budem ja kapiten, momak koji je u Rusiju došao iz Srbije. Ali sada nije vreme da uopšte razmišljamo o tome. Ja sam nov ovde, moram da dokažem svoju vrednost.

Kurir sport