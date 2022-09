LIGE PETICE DONOSE NOVI FUDBALSKI SPEKTAKL: Ovo je pet utakmica koje ne smete da propustite i pet najvećih kvota na planeti!

Prvenstva širom Evrope se nastavljaju, a za one najuzbudljivije mečeve - Meridian donosi fantastičnu ponudu!

Vikend je pred nama, a to nam garantuje pravi fudbalski spektakl!

Juče smo imali priliku da na delu vidimo “večite rivale”, Crvenu zvezdu i Partizan, košarkaška reprezentacija Srbije je trenutno na pauzi, što znači da se apsolutno možemo posvetiti Ligama petice i najboljim evropskim klubovima.

Ovog vikenda na programu su Serija A, La Liga, Premijer liga, Liga 1 i Bundesliga i mnogštvo zanimljivih mečeva, uz koje stižu i NAJVEĆE KVOTE NA PLANETI, koje vas čekaju u Meridianu!

A, onda… Bacite pogled na sjajnu ponudu, zanimljive igre i ono najvažnije - najveće kvote.

Krenimo redom, evo nekoliko predloga za savršen tiket:

VERDER BREMEN - AUGZBURG, kec 1.65

Petak 20:30

U Bundesligi je start sezone toliko zanimljiv da se Bajern, verovali ili ne, trenutno nalazi na tek trećoj poziciji. Na čelu su Frajburg i Borusija Dortmund, a na sredini tabele je jednako uzbudljivo. Upravo tu se nalazi i Bremen, koji je do sada upisao dva remija, dve pobede i jedan poraz, te zauzima osmu poziciju. Sa druge strane, Augzburg se ne može pohvaliti dobrim rezultatima, pošto se sa četiri poraza i jednom pobedom nalazi na začelju tabele, tačnije na 16. poziciji.

Shodno tome, jasno je da je Verder Bremen favorit u ovom duelu, a bukmejkeri Meridiana donose kvotu 1.65 na pobedu domaćina.

ĐIRONA - VALJADOLID, kec 2.25

Petak, 21.00

Kada se radi o vrhu tabele La Lige - sve po starom, Real Madrid, Barselona i Viljareal vode glavnu bitku, ali Atletiko Bilbao je, iznenađujuće ili ne, trenutno na šestoj poziciji, što je svakako rezultat kojim se mogu pohvaliti, a kako imaju samo jednu pobedu - pozicijom i te kako mogu biti zadovoljni. Đirona zaista ne blista, ima već dva poraza, i 12. mesto je s razlogom.

Ipak, s obzirom na to da igra na domaćem terenu, bukmejkeri Meridiana joj daju blagu prednost i zato je tu kvota 2.25.

FULAM - ČELSI, dvojka 1.80

Subota, 13.30

Jeste Čelsi engleski velikan, ali ovog puta sve ljubitelje fudbala na ovim prostorima mnogo više zanima situacija u Fulamu, a samo jedno ime je razlog tome - Aleksandar Mitrović. Popularni Mitar nastavio je da “rešeta” i u Premijer ligi, ali se njegova forma nikako ne poklapa sa formom, pa i ambicijama, ostatka ekipe. Ali, to je nešto na šta smo već navikli, zar ne? Sa druge strane, “Plavci” su definitivno ranjivi ovih dana, jer su ostali bez trenera Tomasa Tuhela.

Međutim, jasno je da je Čelsi i takav izraziti favorit u ovom duelu, te bukmejkeri Meridiana donose kvotu 1.85 na njihovu pobedu, ali ukoliko verujete da Mitar i ekipa mogu napraviti iznenađenje - iskoristite kvotu 4.20 na njihov trijumf.

MANČESTER SITI - TOTENHEM, kec 1.40

Subota, 18.30

Erling Haland je ovih dana glavna tema u Engleskoj, nastavio je u isotm ritmu kao i u Borusiji Dortmund, i jasno je da nema nameru da stane. “Građani” se trenutno nalaze na drugom mestu na tabeli Premijer lige, imaju samo bod zaostatka u odnosu na prvoplasirani Arsenal i jasno je da će te bodove potražiti upravo protiv Totehema na svom stadionu. Međutim, nije to baš lak zalogaj, s obzirom na to da i Totenhem ima sjajan start sezone.

Bilo kako bilo, prednost se daje četi Pepa Gvardiole, a kvota na njihovu pobedu je 1.40.

INTER - TORINO, kec 1.45

Subota 18.00

Serija A - uvek uzbudljiva. Poslednjih sezona gledamo fantastičan fudbal na “Čizmi”, a isto očekujemo i u subotnjem duelu Intera i Torina. Jasno je da je Inter favorit, ali nas takođe zanimaju i partije Saše Lukića i Nemanje Radonjića, koji nose dres Torina. Tabela kaže da je Torino ispred Intera, ali samo sa jednim bodom prednosti, pa ne možemo reći da je to baš slika kvaliteta ova dva tima.

Naprotiv, shodno međusobnim duelima, kvalitetu i tradiciji, Inter je izraziti favorit i kvota na njihov trijumf je 1.45.

