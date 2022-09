MILOJEVIĆ PRED NOVI PAZAR: Žrtva je da ERAKOVIĆ igra na desnom beku, šteta zbog navijača - zvezdaši su uvek glasniji deo publike!

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je danas da veruje da njegova ekipa uz dobar odnos i maksimalno zalaganje može do pobede u Novom Pazaru u predstojećem meču Super lige Srbije.

"Motiv je uvek tu, a igrači su shvatili da smo na dobrom putu što se tiče igre i samo nam fali rezultat. Za to nam je potreban isti ili bolji odnos, jer idemo na gostovanje ekipi koja je u dobroj formi i na vrhu tabele. Zato, ništa sem dobrog odnosa, bolje igre i veće efikasnosti nam ne preostaje", rekao je Milojević.

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u nedelju ekipi Novog Pazara, u derbi utakmici 11. kola Super lige Srbije.

Novi Pazar je trenutno prvi na tabeli domaćeg šampionata pošto na svom kontu ima 21 bod, bod više od Zvezde, s tim da su crveno-beli odigrali dva meča manje.

"Oni imaju sjajnu ofanzivnu tranciziju, kompaktni su, poletni po bokovima, imaju odličan prekid. Generalno, tu je dosta dobrih pojedinaca za ovaj nivo takmičenja. Osećaju se dobro u sistemu koji je posložio i uigrao kolega Gaćinović", rekao je Milojević.

foto: www.crvenazvezdafk.com

"Sigurni su, kao što rekoh i uigrani i to je njihova prednost, ali verujem u nas, naš kvalitet i ono što radimo. Verujem da sa dobrim odnosom uz maksimalno zalaganje možemo do pobede u Novom Pazaru", dodao je on.

Trener Zvezde je naveo da je Mirko Ivanić počeo da trenira sa ekipom i da će posle današnjeg treninga biti poznato da li je spreman ili ne, ali je istakao da "postoji velika šansa da zaigra".

"Što se Srnića tiče, on je profesionalac i momak koji je dosta toga dao Zvezdi. Voli klub, hteo je najbolje, ali desi se nesmotrenost i nepažnja. Nekad vas protivnik 'upeca' u trenutku manjeg fokusa. Međutim, i on i Katai su profesionalci i ne sumnjam da će izaći jači iz toga", rekao je Milojević.

foto: www.crvenazvezdafk.com

On je naveo da, kada je reč o taktici, "razmišlja o nekim varijantama".

"Moramo da zadržimo naš intenzitet i ono što hoćemo da radimo. Konkretno, imamo tri najbolja štopera u ligi i 'žrtva' je da Eraković igra na desnom beku. Zato moramo da igramo sa tri štopera ili da ih rotiramo, pritom imamo još dva dobra centralna beka u Pankovu i Lekoviću", rekao je Milojević.

foto: www.crvenazvezdafk.com

"Bez obzira šta je moja želja što se tiče sistema igre, zadatak je da igramo sa najboljim igračima i da im napravimo sistem u kom se dobro osećaju. Naravno da postoji mogućnost i da neko od mlađih počne, ali nismo u poziciji da delimo igrače po godinama", dodao je.

Milojević je istakao da je zadatak da nadje 11 ili 16 igrača koji su u najboljoj formi i da je "rezultat trenutno prioritet".

"Doduše stalno je akcenat na rezultatu, ali sad najviše. Treba nam ekipa koja je spremna da pobedi Novi Pazar i donese tri boda u Beograd", rekao je trener Zvezde.

Meč u Novom Pazaru će biti odigran pred praznim tribinama, zbog kazne koju domaćin ima još iz prethodne sezone.

"Volim da igram pred publikom i punim tribinama. Ne verujem da bi nadjačali naše navijače, jer gde god da su, zvezdaši su uvek glasniji deo publike. Ipak, žao mi je što će odlična utakmica iz Super lige biti odigrana bez navijača, ali nije na meni da odlučujem o tome i nadam se da će nam to biti prednost", zaključio je Milojević.

Utakmica izmedju Novog Pazara i Crvene zvezde igra se u nedelju od 17.00.

Beta