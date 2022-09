ŠČEPAO ME JE ZA VRAT I PITAO: ŠTA MISLIŠ, KO SI TI?! Lekcija za ceo život: Kako je Teri bio PRISILJEN da proda nov automobil

Legendarni fudbaler Čelsija Džon Teri nije imao nimalo lak početak u londonskom klubu.

Čuveni kapiten koji je u Čelsiju proveo 19 godina ispričao je jednu izuzetno zanimljivu anegdotu sa početka karijere.

Teri je otkrio kako mu je nekadašnji kapiten Denis Vajs očitao lekciju kada je došao u prvi tim Plavaca.

"Bio je kapiten kluba u to vreme. Sećam se da sam bio u prvoj ekipi i da smo dobili bonus za Ligu šampiona. Ja sam odmah otišao i kupio auto od tog novca. Imao sam 19 godina i došao sam sa autom na stadion. Vajs me je u hodniku pred svima zgrabio za vrat i rekao 'Šta ti misliš, ko si? Idi i odmah vrati taj auto'", prisetio se Teri.

Naravno, morao je da posluša svog kapitena.

"Naterao me je da odem i vratim automobil nazad. Izgubio sam novac na njemu, ali Vajs mi je kasnije puno pomogao. Vodio me je po Londonu i pomogao mi da pronađem kuću. Bio je to dobar savet. Bilo je neprijatno u tom momentu, ali to je najbolji savet koji sam mogao da dobijem" iskren je slavni as.

Teri je danas izuzetno zahvalan Vajsu na svemu što je uradio za njega.

"Zahvalan sam za sve te sitnice na putu. Vajs je usmeravao mlađeigrače, pomagao je momcima i bilo mu je stalo do njih", rekao je Teri.

