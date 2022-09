TOTI OTKRIO DA GA JE ŽENA VARALA! Šokantna ispovest Italijana: Pronašao sam poruke, imala je više LJUBAVNIKA! Pao sam u DEPRESIJU!

Legendarni italijanski fudbaler Frančesko Toti nedavno se razveo od svoje dugogodišnje supruge Ilari Blazi.

Posle 17 godina braka poznati par se rastao, a razlog je bila preljuba.

Princ Rima je u intervjuu za "Korijere dela Sera" otkrio da ga je supruga varala i da je pao u depresiju kada je to saznao.

"Sve se dešavalo u martu i aprilu prošle godine. Dugo sam patio. Prošao sam kroz težak period, prvo jer sam prestao da igram, a onda mi je otac umro od kovida. Znao sam da je bolestan i nisam mogao da ga posetim. Moj tata je uvek bio tu uz mene. Nikada mi nije dao kompliment, ali je uvek bio ponosan. Onda sam i ja dobio kovid, trebalo je da završim u bolnici. Pomogla su mi deca da prebrodim to strašno vreme. S druge strane, moja supruga nije bila tu kad mi je bila najpotrebnija", počeo je Toti.

foto: Printskrin/Instagram

Pre godinu dana saznao je da ga žena vara.

"U septembru prošle godine do mene su došle glasine da Ilari ima još jednog muškarca pored sebe. Odnosno više od jednog. Nisam verovao, ali sam na kraju pronašao poruke. Nikad je nisam špijunirao za tih 20 godina. Međutim, postao sam sumnjičav kada su mi ljudi rekli", kaže Toti i dodaje:

"Pogledao sam u njen telefon i video da postoji treća osoba koja je izgledala kao posrednik. Bila je to Alesija, njena frizerka i prijateljica. Nemoj da moram da govorim ime muškarca, on je potpuno drugačija osoba od mene. Pripada svetu dalekom od mog, na sreću. Bio je to šok. Ne samo da je Ilari imala nekog drugog, već da bi mogla da se zainteresuje za takvog čoveka. U porukama je pisalo nešto: "Hajde da se nađemo u hotelu."

foto: Printskrin/Instagram

Ilari nije želela da prizna preljubu.

"Najpre je negirala, da bi kasnije priznala da su samo izlazili na kafu. S druge strane, ja znam da su se upoznali još u martu 2021. i da je Ilari i sa drugim muškarcima izlazila i bila bliža nego što bi trebalo".

Toti tvridi da on nikada nije prevario bivšu suprugu.

"Bilo je dosta glasina da smo varali jedno drugo, ali nismo. Sad ću da vam dokažem. Činjenica je da sam upao u depresiju, nisam mogao da spavam... Pretvarao sam se da je sve u redu, ali to nisam bio ja", otkriva Italijan.

Nakon razvoda Toti je uplovio u vezu sa Naomi Boki. On je otkrio da je Naomi poznavao ranije, ali su do februara 2022. godine bili samo prijatelji.

"Iz svega toga sam izašao zahvaljujući Naomi. Ona me je podigla iz mrtvih."

