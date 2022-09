NIKOLA PETKOVIĆ PRED VOŽDOVAC: Težak ispit na krovu, teren ne sme da bude izgovor

Čukarički je slavio trijumf u derbi meču 11. kola protiv Vojvodine (2:0), na taj način Brđani su se probili na drugu poziciju na tabeli Super lige Srbije. Odigrali su belo-crni odličan meč, zatvorili su sve prilaze svom golu, bili vrlo opasni u napadu, pritom su dali i golove u ranoj fazi meča.

Pored dvostrukog strelca Muhameda Badamosija, inače trenutno prvog golgetera elitnog srpskog klupskog takmičenja, sve na stadionu i pored malih ekrana oduševio je Nikola Petković. Vezista Čukaričkog dobio je poverenje Dušana Kerkeza i njegovog stručnog štaba, ali i nezahvalnu ulogu, da odmeni iskusnog Srđana Mijailovića, koji je u Surdulici protiv Radnika dobio četvrti žuti karton u sezoni.

I svoj posao je odradio sjajno, kao da ima trocifren broj superligaških mečeva u nogama. Realnost je ipak drugačija, bio je ovo tek sedmi meč Petkovića u prvom timu Brđana, drugi put je bio starter.

- Prezadovoljan sam pre svega zbog činjenice da je tim ostvario vrlo važnu pobedu protiv izuzetno kvalitetne ekipe Vojvodine. Vrlo važan podatak za nas je da smo u derbi meču sačuvali svoju mrežu, bili smo učinkoviti i u napadu. Cela ekipa je odigrala vrlo dobro, ne samo ja. Možda je to bio naš najbolji meč u dosadašnjem toku sezone, ali ne smemo na ovome da se zaustavimo. Možda smo mogli da postignemo još koji gol, ali je crveni karton odredio tok meča - kazao je Nikola Petković, jedan od najmlađih u timu Čukaričkog.

Brđani su se posle pobede nad Vojvodinom probili na drugu poziciju na tabeli.

- Bilo bi sjajno da tu i ostanemo, ali ima još mnogo da se igra, treba da razmišljamo samo od utakmice do utakmice. Na nama je da zaboravimo pobedu protiv Vojvodine i da se okrenemo narednim izazovima – upozorio je Petković.

A prva naredna utakmica na programu je u nedelju, u neuobičajenom terminu, od 13 časova, Čukarički će u malom gradskom derbiju gostovati ekipi Voždovca.

- Naš naredni rival je vrlo dobar tim. Pokazali su da znaju da igraju fudbal, da znaju da igraju na rezultat, takođe su visoko kotirani na tabeli, sasvim zasluženo. Uz sve to, najbolje partije pružaju na domaćem terenu, na kojem su od mogućih 18 osvojili čak 16 bodova. Imaju samo dva boda manje od nas, ravnopravni su konkurenti za neku od pozicija koja vodi u Evropu. Ali, naš cilj se zna, idemo na pobedu, kao i u svakom drugom meču, protiv bilo kog rivala.

Kad god se približi gostovanje Voždovcu, aktuelna je priča i o veštačkom terenu, na kojem ovaj beogradski tim igra mečeve kao domaćin.

- Za mene nikakav problem, prethodnih pet godina sam u mlađim kategorijama Čukaričkog igrao na takvoj podlozi. Ne smemo da tražimo bilo kakav alibi unapred, uostalo i trenirali smo dva dana na sličnoj podlozi, na terenu BASK-a. Jednostavno, treba da izađemo na teren i da pokažemo da smo bolji.

Petković je protiv Vojvodine menjao Mijailovića, koji se u međuvremenu, poslednjeg dana prelaznog roka vratio u Crvenu zvezdu.

- Bez obzira na to, na meni je da uvek budem spreman. Tako je bilo i za duel protiv Vojvodine, bukvalno do poslednjeg dana nisam znao da ću biti starter. Ispalo je odlično, stizale su čestitke sa svih strana, među prvima je zvao i Bambi Tošić, gledao je preko TV-a utakmicu sa Novosađanima. Iskreno, očekujem da se baš sa Vojvodinom do kraja i borimo za poziciju koja vodi u Evropu, ali ima u ovoj ligi još dosta dobrih timova. Ali, prvo utakmica sa Vožvovcem, pa sve ostalo – kazao je momak koji je dobio i poziv selektora Gorana Stevanovića za nastup u mladoj reprezentaciji Srbije i prijateljski duel sa selekcijom Bugarske 27. septembra u Sofiji.

